El cierre del mercado en números rojos: el fichaje de Costa vacía las arcas veraniegas del Al-Nassr

Diversos informes de prensa han revelado los entretelones de las últimas horas previas al anuncio oficial del Al-Nassr saudí sobre la contratación del portugués Samu Costa, en una operación que llegó tras largas semanas de acuerdos y aprobaciones, pero que al mismo tiempo trajo consigo una sorpresa impactante respecto a lo que queda del presupuesto de "Al-Alami" durante el mercado veraniego actual.

Las fuentes del diario saudí "Asharq Al-Awsat" precisaron que la directiva del Al-Nassr alcanzó la mañana del lunes un acuerdo con la Liga Profesional Saudí, que permite al club cerrar el fichaje de Costa, al considerarse que la contratación se realizará fuera del presupuesto directo del club, con la condición de que los fondos del programa de captación asuman la totalidad de los costes de la operación.









Según las fuentes, el Al-Nassr y el Real Mallorca español habían alcanzado un acuerdo definitivo sobre el traspaso del jugador hace aproximadamente un mes y medio, pero el anuncio oficial se retrasó debido a la finalización de las aprobaciones y los trámites financieros vinculados a la operación.

Las horas transcurridas desde la mañana del domingo hasta la tarde fueron testigo de la finalización y firma de los contratos oficiales entre el Al-Nassr y el Mallorca, tras obtener las aprobaciones requeridas, antes de que el club anunciara luego el cierre de la contratación del centrocampista portugués.

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Pero la sorpresa llegó justo después del cierre de la operación, cuando se informó a la directiva del Al-Nassr del agotamiento del presupuesto asignado al club dentro del programa de captación durante el actual periodo de fichajes veraniego.

De este modo, el fichaje de Costa no fue una simple incorporación más a la plantilla del Al-Nassr, sino que consumió la totalidad del importe asignado al club por el programa de captación este verano, lo que coloca a la directiva ante una situación difícil si todavía desea reforzar otras posiciones antes del cierre del mercado.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Al-Nassr necesita más de un refuerzo, especialmente tras la salida de Marcelo Brozović, con necesidades en otras posiciones, lo que abre la puerta a grandes interrogantes sobre la capacidad de "Al-Alami" para completar su plantilla sin fondos adicionales, o de recurrir a otras soluciones durante el próximo periodo.