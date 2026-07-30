Goal.com
En directoEntradas
Ismael SaibariGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

El Chiabari salva el puesto del director del Bayern Múnich

Fichajes
FC Rottach-Egern vs Bayern Múnich
FC Rottach-Egern
Bayern Múnich
Amistosos
I. Saibari
Alemania
Marruecos

Al-Saibari jugó un papel en el futuro de Ebrl

El Bayern de Múnich se dirige a prolongar el contrato de su director deportivo, Max Eberl, ante la gran satisfacción dentro del club por su trabajo durante el último periodo, pese a la polémica que se generó sobre su futuro tiempo atrás.

Según el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", las previsiones apuntan a una renovación del contrato de Eberl más allá de 2027, subrayando que no había ningún indicio de una salida anticipada, sino todo lo contrario.

Lee también

Advertencias turcas: Salah podría convertirse en una carga para el Besiktas y la afición no lo perdonará

La FIFA en un comunicado oficial: la expulsión de Embolo es una corrección de la justicia y contó con el visto bueno de la IFAB

Plettenberg hizo referencia a las declaraciones del presidente honorífico del club, Uli Hoeness, quien dijo este jueves: "Estaba muy enfadado conmigo mismo. No traté a Max de la manera adecuada antes de la final de Copa (cuando puse en duda su futuro con el Bayern de Múnich), y le pedí disculpas".

Amistosos
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Jeju SK crest
Jeju SK
JEJ

Y añadió Hoeness, en respuesta a una pregunta sobre la renovación del contrato de Eberl: "En este momento, diría que la probabilidad de que ocurra es del 100%".

Plettenberg señaló que el futuro de Eberl estará en el orden del día de la próxima reunión del consejo de supervisión, en agosto, indicando que Hoeness y los miembros del consejo sienten una gran satisfacción por la planificación temprana para reforzar al equipo, especialmente tras la incorporación del alemán Nathaniel Brown y del marroquí Ismaël Saibari.

Y agregó que la dirección del Bayern desvía actualmente su atención hacia el capítulo de las salidas, donde destacan João Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza entre los principales candidatos a abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano.

Hoeness también había elogiado a la estrella de Marruecos, señalando que Saibari llamó su atención en el Mundial 2026.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google