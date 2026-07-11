El Chelsea ya ha visto suficiente y no quiere volver a ver a su costosa adquisición

Alejandro Garnacho ya no entrena con el Chelsea y podría marcharse tras solo una temporada.

El verano pasado llegó procedente del Manchester United por 46,5 millones de euros.

Pese a ser ocho veces internacional con Argentina, apenas brilló en Londres: jugó 43 partidos con el Chelsea y marcó ocho goles, uno en la Premier League.

El Chelsea lo vendería por unos 50 millones. Por ahora solo el AS Roma ha mostrado interés.

Según Fabrizio Romano, el club italiano ha contactado con los Blues para negociar un traspaso, aunque prefiere una cesión con opción de compra.

Previamente, el Chelsea vendió a Andrey Santos al Manchester United por sesenta millones de euros.