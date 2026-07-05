El Chelsea traspasa a un delantero que ya no necesitaba por unos treinta millones de euros

El Chelsea ha acordado con el Everton el traspaso de Tyrique George, informan la BBC y el periodista Ben Jacobs. El extremo izquierdo le reportará al Chelsea hasta 28 millones de euros.

George, de 20 años, se formó en la cantera del Chelsea y jugó 37 partidos con el primer equipo, con seis goles y seis asistencias.

La fuerte competencia en el club londinense limitó sus oportunidades, por lo que en el mercado de invierno de la pasada temporada fue cedido al Everton.

El Everton negoció una opción de compra fija de 29 millones, pero ahora ha modificado el acuerdo: pagará 20 millones de inmediato y el resto en variables por partidos jugados y competiciones europeas.

Además, el Chelsea se reservó un 15 % de una futura venta. La temporada pasada, cedido al Everton, George jugó 11 partidos (uno como titular) y convenció a David Moyes, que lo definió como «un chico estupendo con una mentalidad fantástica».

Es el tercer fichaje del Everton este verano, tras los fichajes definitivos del centrocampista ofensivo Merlin Röhl (24 años, procedente del SC Freiburg por 25 millones de euros) y del mediocampista defensivo Hayden Hackney (24 años, procedente del Middlesbrough por unos veinte millones de euros).

En sentido contrario, el icono Seamus Coleman (37), con 435 partidos, y el mediocentro Idrissa Gana Gueye (36), se marcharon como agentes libres.