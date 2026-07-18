El Chelsea supera al Arsenal y cierra un megafichaje de casi 140 millones de euros

El Chelsea y el Aston Villa han acordado el fichaje de Morgan Rogers por 137,5 millones de euros, según David Ornstein, de The Athletic.

Según Ornstein, aún se ajustan detalles finales antes de oficializar el fichaje del centrocampista ofensivo. Rogers, vinculado al Villa hasta 2030, firmará seis años en Stamford Bridge, con opción a uno más.

«Rogers, de 23 años, está deseando fichar por el Chelsea, donde le atraen mucho el nuevo entrenador, Xabi Alonso, y los planes de futuro del club», escribe Ornstein. «El Arsenal también se había interesado por el internacional inglés, pero él ha elegido al Chelsea como su destino preferido».

En Villa disputó 125 partidos y sumó 31 goles y 29 asistencias; la pasada temporada aportó 14 goles y 12 asistencias que ayudaron al equipo a clasificarse para la Liga de Campeones y ganar la Liga Europa.

Debutó con Inglaterra en noviembre de 2024 y ya acumula 21 partidos. En este Mundial, Tuchel lo ha alineado como titular y le premió con una asistencia ante Argentina, aunque Inglaterra acabó perdiendo 1-2.

Según The Athletic, el Villa ya contaba con su salida y lleva tiempo preparándose: fichó a Johan Manzambi al SC Freiburg por 60 millones y está a punto de cerrar a João Gomes al Wolverhampton Wanderers por unos 45 millones.

El director financiero del Villa no es el único que sonríe: el de Middlesbrough también recibirá un porcentaje considerable. El club de la Championship vendió a Rogers en febrero de 2024 por unos diez millones de euros y acordó un 20 % de reventa.

Un cálculo rápido indica que el Boro podría recibir unos 27,5 millones de euros más, o algo menos si el porcentaje se aplica solo a los beneficios.