El Chelsea sufre la mayor pérdida económica de la historia de la Premier League

La temporada pasada fue excepcional para el Chelsea, ya que ganó la Liga Europa y quedó cuarto en la Premier League, lo que le valió la clasificación para la Liga de Campeones.

El club londinense obtuvo unos beneficios que superaron los 560 millones de euros, pero cerró el ejercicio con unas pérdidas de más de 300 millones de euros.

El diario «AS» señaló: «Esta cifra superó el peor récord de la historia de la Premier League, que anteriormente ostentaba el Manchester City, el cual registró un déficit de algo más de 205 millones de euros en 2011».

El Chelsea comenzó la temporada pasada con una multa de 31 millones de euros impuesta por la Unión Europea de Fútbol (UEFA) por infringir sus normas financieras en el mercado de fichajes, una situación que la federación sigue vigilando de cerca desde hace tres años.

Según la BBC, las pérdidas incluyen otras multas, como la sanción de la Premier League por los pagos realizados a los agentes de los jugadores durante el periodo en que Roman Abramovich era propietario del club, además de acuerdos con jugadores como Raheem Sterling, que fue descartado, y Mikhailo Modrik, que cumple una sanción por dopaje.

En Stamford Bridge, el club reitera su pleno compromiso con la normativa financiera de la Premier League, que permite pérdidas de hasta 120 millones de euros en un periodo de tres años.

El Chelsea confía en que los ingresos de este ejercicio fiscal serán récord y contribuirán a alcanzar el equilibrio financiero, teniendo en cuenta los cerca de 100 millones de euros de la victoria en la Copa Mundial de Clubes del verano pasado y los más de 90 millones de euros de los derechos de retransmisión televisiva de la Liga de Campeones de esta temporada.

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