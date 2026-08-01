El Chelsea se dispone a recompensar a su delantero Joao Pedro con un nuevo contrato, después de que el jugador de 24 años se incorporara a las filas de los Blues procedente del Brighton el pasado verano en una operación que superó los 50 millones de libras esterlinas, firmando un contrato que se extiende por siete años, hasta 2032.

Según el periódico británico "The Athletic", fuentes bien informadas aclararon que el internacional brasileño está a punto de recibir una recompensa consistente en una mejora de las condiciones de su contrato actual.

"The Athletic" informó en el mes de junio de que Joao Pedro había despuntado como un jugador que despertaba el interés del Barcelona, mientras que el Chelsea era consciente del interés de otros clubes, lo que llevó al club a clasificar al jugador dentro de la lista de futbolistas a los que considera no transferibles este verano.

Joao Pedro no es el único jugador de las filas del Chelsea que se espera que consiga un nuevo acuerdo en las próximas semanas.

Joao Pedro anotó 23 goles y dio nueve asistencias en 53 partidos disputados durante su primera temporada con el Chelsea, consolidándose como primera opción en el ataque del equipo, además de ser elegido como mejor jugador de la temporada en el Chelsea por "The Athletic".

El jugador describió su última temporada como una de las mejores de su carrera futbolística durante una entrevista concedida al club en el mes de abril, donde dijo: "Estoy muy contento. Creo que ha sido una de las mejores temporadas de mi vida. Creo que las expectativas que había sobre mí eran altas, así que siempre intento mantener mi mentalidad enfocada hacia adelante para ayudar a mis compañeros de equipo".

El delantero también participó en 8 partidos con la selección de Brasil, pero fue excluido de la lista del entrenador Carlo Ancelotti para participar en el Mundial 2026.

Joao Pedro marcó un triplete en apenas nueve minutos durante la victoria del Chelsea en su partido de preparación por seis goles a cuatro ante el Western Sydney Wanderers el 28 de julio.