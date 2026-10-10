La directiva del Chelsea se prepara para renovar sus intentos de fichar al francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, ante el descenso de su rendimiento y la pérdida de su lugar en el once titular del conjunto catalán en comparación con lo que era la temporada pasada.

Según el diario español "Sport", el defensa francés es uno de los nombres más destacados, junto a Alejandro Baldé, que no han evolucionado de la forma esperada bajo la dirección del entrenador Hansi Flick. El técnico alemán es conocido por su capacidad de desarrollar los jóvenes talentos dentro del Barcelona, lo que ha permitido que otros jugadores, concretamente Gerard Martín y Eric García, se hagan con los puestos titulares y reserven sus plazas a costa del jugador procedente del Sevilla, que cada vez pierde más minutos.

Eric García se consolida con claridad como una opción titular en el flanco derecho de la defensa del equipo, tras la gran evolución de su nivel después de regresar de una cesión al Girona, de donde había salido anteriormente fuera de los planes del equipo, logrando recuperar su lugar como internacional en las filas de la selección española y convirtiéndose en una carta ganadora y un elemento esencial para el entrenador Hansi Flick, que lo ha empleado en las posiciones de central, lateral derecho y pivote del centro del campo.

El Chelsea vuelve a intensificar sus esfuerzos para incorporar al jugador, ya que el club inglés fracasó en completar el fichaje de Jules Koundé durante el verano de 2022 pese a estar cerca de cerrarlo antes de la intervención de Joan Laporta para finalizar la operación a favor del Barcelona. Sin embargo, el buen nivel que ha ofrecido el defensa francés en general ha hecho que los responsables en la capital británica mantengan su interés constante en sus servicios y se lo comuniquen a su entorno en numerosas ocasiones.

El periodista Mateu Moreto afirmó en el programa "La Pizarra": "Hay varios clubes de la Premier League que siguen con mucho interés la situación del jugador, y el Chelsea ya preguntó por él el verano pasado y está dispuesto a volver a moverse por él".

Y Moreto subrayó en sus declaraciones: "Si dependiera del Chelsea, tantearían la situación durante el actual mercado de invierno, dependiendo especialmente de la cantidad económica que pida el Barcelona".

El Chelsea no es el único gran club europeo interesado en fichar al defensa francés, ya que el diario alemán Bild señala que el Bayern de Múnich también lo tiene dentro de su órbita de interés.

Los indicios actuales confirman que la directiva del club catalán exigirá una cantidad no inferior a 50 millones de euros a cambio de prescindir de los servicios de Jules Koundé y permitirle salir, pese a que esta operación está estrechamente vinculada a las necesidades del Barcelona en el mercado de fichajes, ya sea para reforzar la línea de ataque con un delantero de nivel mundial o para reforzar la posición de lateral.

Mientras tanto, el jugador francés no piensa actualmente en abandonar las filas del club, dado su gran apego a la ciudad de Barcelona y al club, habiendo afirmado en declaraciones anteriores su total determinación a centrarse en recuperar su nivel habitual y reservar su plaza de titular.



