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El Chelsea estaría dispuesto a reactivar su interés de hace años por el defensa del Barcelona Jules Kounde ante la proximidad del mercado de fichajes de enero. Con Xabi Alonso al frente, el club londinense busca refuerzos defensivos y ve en el francés al candidato ideal para reforzar su zaga.

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Alonso busca refuerzos defensivos

Según TEAMtalk, se espera que el club del oeste de Londres participe activamente en el mercado de invierno, con especial atención al lateral derecho. Cobran fuerza los rumores de que Malo Gusto podría abandonar Stamford Bridge en los próximos meses, lo que obligaría a la directiva del Chelsea a buscar alternativas de primer nivel.

Kounde atraviesa una de sus etapas más difíciles desde que dejó el Sevilla para marcharse a Cataluña en el verano de 2022. El defensa está de baja desde el 18 de octubre y, aunque inicialmente se esperaba que pudiera regresar para el Clásico de ese mismo mes, no estuvo disponible. Ahora se centra en volver tras el actual parón de selecciones.

El futuro de Gusto en Londres, en el aire

La situación de Gusto en el Chelsea se ha complicado cada vez más tras una notable reducción de su participación bajo la dirección actual. La irrupción de Marco Palestra y la rápida progresión de Josh Acheampong han relegado a Gusto en la jerarquía del equipo. Según las informaciones, la falta de minutos habituales ha hecho que el jugador esté abierto a salir de la capital, mientras varios rivales de la Premier League siguen de cerca su situación de cara al mercado de enero.

Se cree que el Manchester City, dirigido ahora por Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, figura entre los clubes interesados, junto al Liverpool y el Tottenham. Desde su llegada a Stamford Bridge procedente del Lyon en enero de 2023, en una etapa en la que ha conquistado tanto la Conference League de la UEFA como el Mundial de Clubes de la FIFA, Gusto ha disputado solo 487 minutos en 10 partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha dado una asistencia.

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Un interés que viene de lejos

El interés del Chelsea por Kounde no es nuevo: el club no logró ficharlo en el mercado de verano de 2022. En aquella ocasión, el jugador rechazó marcharse a la Premier League y prefirió sumarse al ambicioso proyecto del Barcelona. Durante su etapa en España, se ha resistido con frecuencia a los intentos de traspasarlo y ha optado a menudo por esforzarse más para recuperar su puesto en el once titular cuando ha bajado su rendimiento.

Kounde ha disputado solo ocho partidos entre todas las competiciones con el Barcelona esta temporada, con un gol y una asistencia. Al francés le ha costado consolidarse en el once titular y ha quedado por detrás de Eric Garcia y Xavi Espart en la jerarquía del equipo.

Una etapa repleta de títulos para Kounde en el Camp Nou

En total, Kounde ha disputado 196 partidos con la camiseta del Barcelona, en los que ha marcado 11 goles y ha dado 23 asistencias. Durante su etapa en Cataluña, el defensa ha cosechado importantes éxitos nacionales: tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.