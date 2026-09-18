El Chelsea prolonga su discreto inicio bajo Xabi Alonso; Henderson, abucheado de forma masiva

El Chelsea no hizo un buen negocio este viernes por la noche en la Premier League. El equipo de Xabi Alonso cayó por 3-0 en casa del Brentford y se queda atascado en 7 puntos tras 5 partidos. El Brentford, tras la victoria, ocupa una meritoria tercera plaza.

En el Chelsea no hubo sitio en el once inicial para Jorrel Hato. Tuvo que dejar su lugar a Pep Chavarria, llegado desde el Rayo Vallecano, que dejó una buena impresión.

Jordan Henderson y Valentin Barco sí comenzaron de inicio, y eso se hizo notar. Ambos jugadores fueron silbados con fuerza desde el minuto uno en el Gtech Community Stadium.

Henderson, porque este verano se marchó repentinamente libre al Chelsea, y Barco porque en el pasado Mundial, tras la semifinal entre Inglaterra y Argentina (1-2), levantó una pancarta con un texto sobre las Islas Malvinas.

En la primera mitad y durante gran parte de la segunda apenas ocurrió nada. Con sesenta minutos en el reloj, ambos equipos tenían un expected goal inferior a 0,4.

Pasada ligeramente la hora de juego, el Brentford se adelantó por fin. Un córner fue puesto al segundo palo y allí Jannik Schuster la peinó de cabeza hacia atrás, para que Jaidon Anthony solo tuviera que empujarla.

Cuando el Chelsea dio un paso al frente a continuación, se generaron muchos espacios para que el Brentford hiciera daño al contragolpe. Mikkel Damsgaard encaró a dos defensores junto a Kevin Schade e Igor Thiago, pero la ocasión no se resolvió bien.

Poco después, el Brentford dobló igualmente la ventaja. Schade se plantó solo ante el portero del Chelsea, Emiliano Martínez, pero remató directamente sobre el argentino. El rechace, por fortuna para Schade, sí lo mandó a la red Thiago.

En el tramo final todavía fue peor para los Blues. Un centro raso de Schade fue desviado y Fabio Carvalho lo empujó en el segundo palo. Resultado final: 3-0.