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El Chelsea prepara una extraordinaria operación doble de 180 millones de euros para fichar en enero a Fermin Lopez y Jules Kounde, del Barcelona. El entrenador Xabi Alonso quiere reforzar dos áreas clave de su plantilla, aunque sacar a ambos futbolistas de Cataluña a mitad de temporada será un reto mayúsculo.

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El Chelsea prepara una extraordinaria ofensiva en enero por dos jugadores del Barcelona

El Chelsea estaría preparando una gran operación doble para fichar a dos jugadores del Barcelona en el próximo mercado de enero. El club de la Premier League ha identificado a Lopez y Kounde como objetivos prioritarios. El entrenador Alonso quiere reforzar considerablemente dos áreas clave de su plantilla para la segunda mitad de la temporada.

El Chelsea ha seguido a ambos jugadores por separado, pero ahora está listo para presentar una ofensiva conjunta. Según El Nacional, la operación propuesta podría alcanzar la asombrosa cifra de 180 millones de euros. Este enorme desembolso pone de manifiesto la ambición del Chelsea en el mercado invernal.

Alonso da prioridad a reforzar la energía del centro del campo

Fermin parece ser el objetivo principal de la directiva del Chelsea. El centrocampista de 23 años costaría alrededor de 120 millones de euros en esta operación doble. Según las informaciones, Alonso quiere incorporar al español al centro del campo por sus cualidades singulares. El entrenador valora especialmente su energía inagotable, su peligro de cara al gol y su capacidad para llegar desde atrás al área.

Sin embargo, el Barcelona sigue considerando al joven una pieza fundamental para su futuro a largo plazo. El Chelsea tendrá que presentar una oferta económica excepcional siquiera para sentar al club español a negociar.

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Kounde aportaría una versatilidad defensiva esencial

Mientras que Fermin transformaría el centro del campo, Kounde cubriría una necesidad táctica completamente distinta. Su fichaje, cifrado en 60 millones de euros, aportaría una experiencia vital a la defensa.

Kounde ofrece una versatilidad excepcional, ya que puede jugar con soltura tanto de lateral derecho como de central. Alonso quiere contar con esa flexibilidad táctica mientras se prepara para posibles cambios en su línea defensiva en 2027. El fichaje del defensa parece, por ahora, la operación más fácil de cerrar. CaughtOffside informa de que Kounde está cada vez más dispuesto a dejar el Camp Nou en busca de minutos habituales con el primer equipo.

La directiva del Chelsea afronta grandes decisiones en el mercado

El Barcelona, lógicamente, se resistirá a perder a dos miembros importantes de su plantilla a mitad de la temporada actual. No obstante, una inyección garantizada de 180 millones de euros sería muy difícil de rechazar para el club catalán desde el punto de vista económico. Cerrar dos fichajes de semejante envergadura en enero sigue siendo un objetivo muy ambicioso para el Chelsea.