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El Chelsea mira a la Serie A para reforzar su defensa en 2027 y tiene entre sus principales objetivos al central del Como Jacobo Ramon. El club ya ha tomado una decisión firme sobre la cesión de Benoit Badiashile al Nápoles, mientras que, para fichar a Ramon, deberá imponerse a la fuerte competencia de otros clubes ingleses y europeos.

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El Chelsea planea renovar su defensa con la Serie A en el punto de mira

El Chelsea se prepara para reforzar su defensa en 2027, con una estrategia de fichajes muy ligada a la Serie A. Según The Athletic, el club sigue de cerca al central del Como Ramon con la intención de reforzar su zaga.

Pese a sus planes para reforzar la defensa, el Chelsea no tiene intención de poner fin antes de tiempo a la cesión de Badiashile al Nápoles. El club ha decidido no recuperar a ninguno de los jugadores del primer equipo que tiene cedidos durante el mercado de fichajes de enero.

La joven promesa Ramon despierta un gran interés

Ramon ha llamado la atención de los responsables del Chelsea, que valoran mucho al español. Su notable progresión en Italia se vio recompensada recientemente con su primera convocatoria con la selección absoluta de España .

El Chelsea no es el único club inglés que sigue de cerca la evolución del defensa. Arsenal y Manchester United, rivales en la Premier League, también han sido relacionados con Ramon en las últimas semanas, lo que apunta a una posible pugna por su fichaje.

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La opción del Real Madrid y la cesión de Badiashile al Nápoles

Cualquier club que aspire a sacar a Ramon del Como tendrá que superar un obstáculo importante. Aunque pertenece al Como, el Madrid tiene una opción para volver a ficharlo al final de la temporada, como sucede con su compañero Nico Paz.

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Mientras tanto, Badiashile sigue en Italia tras marcharse cedido al Nápoles el verano pasado con una opción de compra de 27 millones de euros. El defensa francés, de 25 años, ha disputado cinco partidos entre todas las competiciones esta temporada. Una lesión interrumpió recientemente su campaña y le mantuvo de baja varias semanas. Sin embargo, ya se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo del equipo de la Serie A.

El mercado de verano, clave para los planes defensivos del Chelsea

La afición del Chelsea tendrá que esperar ante un posible fichaje de Ramon. Aunque el club está interesado en el central del Como, la operación solo sería posible en el mercado de verano, no a mitad de temporada.

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Sin planes para recuperar en enero a Badiashile ni a ningún otro jugador del primer equipo cedido, el Chelsea mantendrá las cesiones actuales hasta el final de la campaña. Después, la atención se centrará en el mercado de verano, cuando el interés del Chelsea por Ramon y el de Arsenal, Manchester United y Madrid cobrarán mayor protagonismo.