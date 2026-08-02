Chelsea se ha reforzado oficialmente con Valentín Barco. El argentino llega procedente del RC Strasbourg, que al igual que el gran club londinense está en manos de BlueCo y de su propietario Todd Boehly. Barco ha firmado hasta mediados de 2033 en Stamford Bridge.

Barco, que todavía tiene solo 22 años, comenzó su carrera en su país en Boca Juniors, donde debutó como profesional con 16 años. En 2024 se marchó al Brighton & Hove Albion por algo menos de diez millones de euros.

Barco todavía no estaba preparado para la Premier League y fue cedido sucesivamente al Sevilla y al Strasbourg. Este último club lo fichó de forma definitiva en 2025 por diez millones de euros.

El centrocampista central, que también puede actuar por la izquierda, firmó una gran temporada en Francia y, además de sus tres goles, sumó nueve asistencias.

Chelsea ha quedado convencido y transfiere al Strasbourg una cantidad equivalente a casi 40 millones de euros, después de que el club francés también viera este mismo verano cómo su capitán Emmanuel Emegha, por 25 millones de euros, daba el salto a los Blues.

Barco ya puede considerarse también internacional absoluto con Argentina en cinco ocasiones. El zurdo también fue incluido este verano en la convocatoria mundialista del seleccionador Lionel Scaloni, aunque solo disputó minutos (19) en el último partido de la fase de grupos, contra Jordania.

Con Barco incluido, Chelsea ya ha gastado este verano casi 400 millones de euros en nuevos jugadores. La mayor parte se destinó a Morgan Rogers (138 millones), aunque Maxence Lacroix (61), Marco Palestra (57) y Geovany Quenda (50), entre otros, tampoco fueron baratos.