Chelsea se acerca a un acuerdo con el Rayo Vallecano por el traspaso de Pep Chavarría, escribe el experto en fichajes David Ornstein. El español de 28 años será el sustituto de su compatriota Marc Cucurella, que ya juega en el Real Madrid.

Chavarría es un auténtico jugador de eclosión tardía. En 2020, el lateral izquierdo aún jugaba en la cuarta categoría de España antes de dar el salto gratis al Real Zaragoza.

Tras dos años en ese club histórico, se marchó al Rayo por menos de dos millones de euros, donde su carrera despegó. Desde entonces, ya suma 125 partidos (2 goles y 8 asistencias) con el conjunto madrileño.

Chavarría tiene una cláusula de salida de cincuenta millones de euros en su contrato, vigente hasta mediados de 2030, pero según el periodista de fichajes Nicolò Schira, los clubes se acercan a un acuerdo de 25 millones de euros más 5 millones en bonus.

En parte gracias a Chavarría, el Rayo se hizo un nombre en Europa la pasada temporada. El equipo del barrio obrero de Vallecas luchó hasta alcanzar la final de la Conference League, en la que el Crystal Palace fue demasiado fuerte y ganó por 1-0.

Chelsea necesita con urgencia un nuevo lateral izquierdo, ya que Jorrel Hato es ahora el único lateral izquierdo puro tras la salida de Cucurella. Por eso, el canterano Landon Emenalo (18) tuvo su oportunidad en la pretemporada.

Chelsea ya se reforzó anteriormente este verano con Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting de Portugal), Valentín Barco, Emmanuel Emegha (ambos del RC Strasbourg), Denner (Corinthians), Danny Welbeck (Brighton), Dastan Satpaev (Kairat Almaty) y Jordan Henderson (libre).

Contando ya el fichaje de Chavarría, el gasto total en traspasos del Chelsea este verano superará los 400 millones de euros. Los jugadores que salieron, Andrey Santos (Manchester United), Cucurella (Real Madrid) y Tyrique George (Everton), generaron en conjunto unos 132 millones de euros en ingresos por traspasos.



