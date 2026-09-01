¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

El Chelsea cierra un fichaje destacado procedente del Atalanta

Fichajes
Chelsea
Atalanta
H. Ahanor
Inglaterra
Italia

Apuesta italiana en Stamford Bridge

El Chelsea cerró su acuerdo para fichar al defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, con la incorporación oficial del jugador a la disciplina del equipo prevista para 2027.

Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta durante la pasada temporada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haber llegado al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

El destacado nivel que ofreció Ahanor con su club contribuyó a que tuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta italiana, disputando sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Chelsea incorpora oficialmente a Honest Ahanor procedente del Atalanta en una operación valorada en 40 millones de libras esterlinas que comienza en junio de 2027".

Y añadió Romano: "El joven defensa italiano, de 18 años, se unirá al Crystal Palace en calidad de cedido por el Atalanta".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google