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El Chelsea estudia fichar en enero a Lamine Camara, centrocampista del Mónaco, y a Alex Scott, del Bournemouth, para reforzar su centro del campo. Pese a la fuerte competencia del Liverpool, sus responsables confían en convencer a ambos jugadores para que se incorporen al club en el nuevo año.

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El Chelsea busca dos refuerzos para el centro del campo

TEAMtalk informa de que el Chelsea no descarta fichar tanto a Camara como a Scott cuando se reabra el mercado. La falta de efectivos del Chelsea en el centro del campo quedó en evidencia el pasado fin de semana, cuando Moises Caicedo sufrió una lesión al comienzo de la derrota por 4-1 ante el Leeds United . Los responsables de los fichajes creen que ambos ofrecen cualidades tácticas diferentes en el centro del campo, aunque actúan en zonas similares.

El fichaje frustrado en verano no disuade al Chelsea

El Chelsea puso inicialmente sus miras en Camara al final del mercado de verano , cuando buscaba con urgencia un sustituto para Enzo Fernandez tras su marcha al Manchester City. El traspaso con el Mónaco estaba encaminado antes de que el club del Principado lo cancelara en el último momento , lo que provocó un notable malestar en Stamford Bridge.

Sin embargo, según la información, el Chelsea no responsabiliza al internacional senegalés de que la operación se frustrara. Los responsables del club han mantenido un contacto regular con su entorno y han seguido de cerca su evolución durante la presente campaña. Camara ha respondido con buenas actuaciones y, hasta ahora, ha disputado todos los minutos del Mónaco en la Ligue 1 esta temporada.

El interés del Liverpool complica los planes para enero

Además de seguir tras Camara, el Chelsea también ha avanzado de forma constante en una posible operación por Scott. El citado medio añade que el Bournemouth está dispuesto a negociar por el centrocampista después de que este rechazara numerosas ofertas para ampliar su contrato actual en el Vitality Stadium.

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Imponerse en la pugna por cualquiera de los dos no será sencillo: se espera que ambos cambien de equipo en enero y despiertan un gran interés entre los clubes de la Premier League. El Liverpool es un gran admirador de los dos centrocampistas y su entrenador, Andoni Iraola, quiere ampliar sus opciones, lo que podría desencadenar una pugna en el nuevo año. Pese a esa amenaza, el Chelsea confía en que ambos jugadores elegirían el oeste de Londres si tuvieran la opción.

Los clubes rivales se preparan para la pugna de enero

El Chelsea debe evaluar primero la gravedad de la lesión de Caicedo mientras trata de recuperarse de la dura derrota ante el Leeds. Entre bastidores, sus directores deportivos tendrán que actuar con decisión antes de enero para imponerse al Liverpool de Iraola en las negociaciones con el Mónaco y el Bournemouth. Fichar a ambos centrocampistas transformaría de inmediato la profundidad de la plantilla del Chelsea para la segunda mitad de la campaña.