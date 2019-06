El Chelsea apela su sanción y el Barça espera que se la levanten par venderles a Coutinho

La apelación al TAS es la última opción de los 'blues' para poder fichar este verano

El TAS (tribunal de arbitraje del deporte, en sus siglas francesas) confirma que el ha apelado la sanción impuesta por la FIFA y que prohibe al equipo de Londres fichar en las próximas dos ventanas de fichajes. Ya intentaron aplazar la medida con un recurso a la máxima institución del fútbol, pero el comité de apelación no acpetó el recurso y mantuvo igual el castigo, impuesto por el registro irregular de menores en la cantera, una sanción similar a la que ya cumplieron el , el y el .

El Chelsea busca no solo que la apelación sea satisfactoria y se reduzca la sanción, sino también lograr una cautelar que permita al club fichar en esta ventana de fichajes. Con ese movimiento el club podría comprar pensando a futuro, en un movimiento similar al que hizo en su día el Barcelona con el fichaje de Luis Suárez. El TAS, que es el más alto órgano jurisdiccional del deporte mundial, ha emitido un comunicado en el que confirma la apelación del Chelsea.

El artículo sigue a continuación

En el mismo texto se dice que "no es posible saber cuándo terminará el arbitraje" . Primero se tendrá que formar el tribunal que arbitrará el caso concreto y después habrá unas vistas hasta la deliberación. El Chelsea, que esperaba una sanción, ya fichó el pasado enero a Christian Pulisic, que se incorporará este verano, y podría tratar de retener a Marco Kovacic, que en su condición de cedido esta temporada no sería considerado un nuevo fichaje y, consecuentemente, podría seguir vinculado al club sin saltarse la sanción.

La prohibición para un club como el Chelsea tiene efectos rebote en todo el mercado de fichajes, pues los 'blues' son uno de los principales actores cada verano y su ausencia tiene un peso en el movimiento general. No pueden fichar, pero sí vender, y es casi seguro que más pronto que tarde tendrá que aceptar la oferta del Real Madrid por Hazard y el belga terminará vestido de blanco, en contra del deseo del club, pero con poco que hacer. No han podido renovar su contratro y hace tiempo que el jugador quiere marcharse a jugar para Zidane.

Su salida, en condiciones normales, conllevaría un fichaje de campanillas para sustituirle, pero ahora mismo el Chelsea no tiene esa opción. En el caso de lograr una cautelar, es prácticamente seguro que acudiría al mercado con dinero e intereses. Es más, la dirección deportiva no ha parado y se ha planteado, si tiene el ok del TAS, llamar a la puerta del Barcelona para preguntar por Coutinho. Ese efecto dominó depende de la resolución del TAS.