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El Chelsea ha fichado al adolescente burkinés Mohamed Zongo, que se incorporará al club cuando cumpla 18 años el próximo año. En un principio se esperaba que el centrocampista recalase en el Estrasburgo, club del mismo grupo, pero impresionó tanto durante las pruebas que el Chelsea decidió acelerar su llegada, apenas unas semanas después de que debutara con la selección absoluta ante Argentina en Buenos Aires.

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El Chelsea cambia de planes tras las pruebas

Zongo firmó un precontrato en la ciudad deportiva del Chelsea en Cobham tras cumplir 17 años el jueves, según el Evening Standard. BlueCo, propietario tanto del Chelsea como del Estrasburgo, llegó a un acuerdo para ficharlo en diciembre de 2025, con la intención inicial de enviarlo al club francés.

Su club actual en Burkina Faso afirmó que la directiva del Chelsea cambió de planes después de que impresionara durante las pruebas. Como los clubes ingleses no pueden inscribir oficialmente a jugadores procedentes del extranjero antes de que cumplan 18 años, se espera que llegue al inicio del mercado de fichajes de enero de 2028.

Debut con la absoluta ante Argentina

Zongo aún no ha disputado ni un minuto con el primer equipo de un club, pero el mes pasado debutó con la selección absoluta con solo 16 años. Salió desde el banquillo en la derrota por 7-0 ante Argentina en un amistoso disputado en Buenos Aires.

Llamó la atención por primera vez en el Mundial sub-17 de 2025, celebrado en Qatar, donde marcó el gol de la victoria en la sorprendente eliminación de Alemania a manos de Burkina Faso en octavos de final, antes de que Italia eliminara a su selección en cuartos. El mediapunta terminó el torneo con dos goles y tres asistencias en seis partidos, y también había sido relacionado con el Villarreal.

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Un nuevo movimiento entre el Chelsea y el Estrasburgo

El acuerdo es el último movimiento entre los dos clubes de BlueCo. Andrey Santos, Mike Penders, Ben Chilwell y Filip Jorgensen han pasado del Chelsea al Estrasburgo cedidos o mediante traspasos definitivos, mientras que Emmanuel Emegha y Valentin Barco hicieron el recorrido inverso hacia el oeste de Londres este verano.

El Chelsea sigue apostando por el talento joven y también ha intensificado su interés por la joven promesa del Como Jacobo Ramon . BlueCo compró el Chelsea a Roman Abramovich en mayo de 2022, antes de hacerse con una participación de casi el 100 % en el Estrasburgo.

Zongo tendrá que esperar hasta 2028

Zongo tendrá que esperar hasta enero de 2028 para comenzar oficialmente su etapa en el Chelsea, después de que ojeadores de varios grandes clubes europeos lo vieran brillar en el Mundial sub-17.