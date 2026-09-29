El comentarista deportivo tunecino Issam Chaouali estalló de indignación tras el empate de la selección de su país ante Botsuana por 2-2, en el estadio Hammadi Agrebi de Radès, en la segunda jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Túnez se mantiene provisionalmente en lo más alto del Grupo Octavo con dos puntos, antes de la disputa del partido entre Libia y Uganda mañana martes.

Es el segundo empate de la selección tunecina tras el de Uganda (1-1), por lo que continúa la búsqueda de la primera victoria bajo la dirección del nuevo seleccionador Mouine Chaabani.

Chaouali dijo con pesar, durante su comentario del partido a través de la cadena beIN Sports, en los últimos minutos: "No se puede comparar a estos jugadores con los de la talla de Mehdi Nafti, Nabil Taïder, Adel Chedli y Chaouki Ben Saada... Dejad ya de jugar con la historia del fútbol tunecino".

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Y añadió: "No soy experto, pero después de todos estos fracasos, aunque hoy hubiéramos ganado, hay que dar de baja a la mayor parte del equipo y elegir otros nombres, y luego tener paciencia y sacrificarnos. Al final, la respuesta está clara desde el titular: las cosas no van a arreglarse", comparando la situación actual con "dosis ligeras de oxígeno, que irán seguidas de grandes crisis respiratorias", y recalcando: "Hace falta una solución de raíz y no calmantes".

Y prosiguió criticando las motivaciones de algunos jugadores para incorporarse a la selección: "Ahora la mayoría de los jugadores que se unen a la selección solo buscan añadir la condición de internacional a su currículum, para reforzar sus oportunidades profesionales".

Chaouali consideró que el nivel de la selección abre la puerta a que cualquier jugador se incorpore a sus filas, afirmando: "Cualquier tunecino, ante este espíritu y este pobre rendimiento, siente que también podría unirse a la selección tunecina", especialmente teniendo en cuenta que Botsuana ocupa el puesto 150 del mundo.

Tras el pitido final del partido, Chaouali continuó con sus críticas, diciendo: "El partido de Radès termina en una gran decepción. Por Dios que, aunque nos dieran otra hora más, no marcaríamos. Con dos puntos, la selección tunecina sigue en caída libre en el fútbol africano, y su clasificación para la Copa Africana de Naciones está más amenazada que nunca".

Y concluyó: "Por último digo: una gran decepción, pero estos son los límites de las posibilidades; hacen falta reformas", subrayando que continuar por este camino no servirá de nada.

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