«El cerebro detrás de la victoria»: el «maestro» Pedri brilla en la noche del triunfo ante el Atlético de Madrid

Pedri, la estrella del Barcelona, recibió grandes elogios tras el partido de su equipo ante el Atlético de Madrid, ayer domingo, que el Barça resolvió por dos goles a uno, en el marco de la competición de LaLiga.

Fermín López marcó los dos goles del Barcelona, entre las numerosas intentonas de Lamine Yamal, que agotó a la defensa del Atlético de Madrid, pero Santi Nolla, director periodístico de "Mundo Deportivo", elogió con fuerza a Pedri.

Santi publicó un artículo en el periódico titulado "El maestro Pedri", alabando lo que ofreció en el partido de ayer.

El texto del artículo fue el siguiente:

El Barcelona asestó un duro golpe en la carrera por el título de Liga en la segunda parte en el estadio Wanda Metropolitano, logrando una difícil victoria ante un poderoso Atlético de Madrid que dominó el desarrollo de la primera mitad.

Brillaron dos jugadores del Barcelona: Fermín López, que marcó los dos goles de la victoria, y Lamine, que se lució en el ataque blaugrana, generando ocasiones, regateando a los defensas y fabricando los goles.

Pero la mente maestra detrás de esta victoria fue Pedri, el jugador que lideró el ataque en la segunda parte, en ausencia de Rodri, con la participación de De Jong, que entró como suplente, en la posición de lateral derecho.

Cualquier tropiezo antes del descanso habría supuesto un gran revés, pero el Barcelona dio la vuelta a la situación y mantuvo su ventaja y la confianza en su juego.

No estuvo presente en la primera parte, en la que el Atlético dominó y mereció un mejor resultado. Ambos laterales fueron incapaces de seguir el ritmo de la defensa del Atlético (y Flick se vio obligado a sustituirlos).

Baena no pudo superar al brillante Baena, y Cancelo fracasó en ajustar su planteamiento defensivo.

El principal problema fue la debilidad de la presión. En la primera media hora, el Barcelona sufrió mucho, por detrás del equipo de Simeone, que se replegó un poco.

El gol de Fermín en los últimos minutos de la primera parte fue decisivo. La salida del Barcelona a los vestuarios con empate tras aquella primera parte supuso un regalo.

Tras el descanso, el Barcelona ajustó su presión con eficacia, y la construcción de los ataques mejoró con la entrada de De Jong en la posición de lateral, y Pedri empezó a mostrar su dominio, su control y su liderazgo, reclamando cada balón. Christensen entró para neutralizar a Sorloth, y Gerard Martín volvió a su posición original como lateral izquierdo, dentro de un equipo organizado y compacto que es consciente de que la clave de la victoria es la posesión del balón.

Y lo lograron, con un fuerte apoyo de todos los jugadores, conscientes de la necesidad de tener calma y de no arriesgar.

El neerlandés pasó al centro del campo con la entrada de Eric, reforzando defensivamente la posición de lateral y el centro del campo en la posesión.

El Barcelona gestionó con maestría los últimos minutos, algo que no había podido hacer en otros partidos importantes, demostrando que había aprendido de las experiencias del pasado.

Fermín brilló ante la portería, Lamine ofreció destellos magníficos, y Pedri destacó en el liderazgo del equipo.