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El CEO de la Juventus, Giovanni Carnevali, ha ofrecido una visión realista de las posibilidades del club en el próximo mercado de fichajes de enero. Aunque reconoce la necesidad de refuerzos tras una serie de lesiones importantes, el directivo admite que las restricciones económicas siguen condicionando los movimientos del equipo.

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Construir la marca Juventus más allá del fútbol

Carnevali se ha mostrado enormemente orgulloso de incorporarse al club de Turín y ha elogiado a la Juventus como una pionera del fútbol moderno. En declaraciones realizadas el día de su 66.º cumpleaños, el CEO no ocultó su satisfacción y describió su llegada a la entidad europea como un gran honor personal. Para Carnevali, formar parte de la Juventus supone unirse a una institución que no deja de avanzar y que marca la pauta para el resto del mundo del fútbol.

«Estar aquí es motivo de orgullo. Me he encontrado un club a la vanguardia. A lo largo de los años, la Juve ha intentado mirar hacia delante, pensando que se podían crear muchas otras oportunidades más allá del fútbol», explicó Carnevali, según recoge Tuttosport.

Carnevali revela la dura realidad de los fichajes

La conversación pasó rápidamente a una difícil realidad económica que pone de manifiesto una paradoja en la estrategia actual del club. Aunque se espera que la Juventus luche por los títulos más importantes en Italia y Europa, sus dirigentes tienen las manos atadas y no pueden realizar los grandes desembolsos en fichajes que normalmente se necesitan para alcanzar la cima. Al explicar las consecuencias de su acuerdo de conciliación financiera, Carnevali reconoció que los errores cometidos anteriormente por la dirección han limitado sus ambiciones en el mercado.

«Una de nuestras principales dificultades está relacionada con el acuerdo de conciliación. Si queremos hacer inversiones importantes en futbolistas, no podemos. Es una dificultad, porque para obtener resultados deportivos hay que poder invertir en grandes jugadores. El club ha llevado a cabo una recapitalización y eso significa que, a lo largo de los años, se han cometido algunos errores», admitió Carnevali.

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Cómo afrontar el mercado de enero

Pese a estas restricciones económicas, la Juventus se encuentra en una situación en la que permanecer inactiva en el mercado de invierno apenas parece una opción. Una reciente plaga de lesiones ha reducido cada vez más las alternativas de Luciano Spalletti en puestos clave. Las bajas de Kenan Yildiz , Manuel Locatelli y Khephren Thuram por problemas graves han obligado a la directiva a reconsiderar la profundidad de la plantilla. Carnevali trabaja estrechamente con el director deportivo Frederic Massara y con Spalletti para encontrar formas asequibles de reforzar el primer equipo sin incumplir la normativa financiera.

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El CEO evitó prometer demasiado al hablar de la posible actividad del club dentro de dos meses. Hizo hincapié en el trabajo y la profesionalidad, en lugar de hacer grandes promesas que pudieran decepcionar a la afición. «Tengo confianza, pero hace falta tiempo. Garantizo profesionalidad y ganas, pero no prometo nada especial», afirmó Carnevali.

Los refuerzos prioritarios para Spalletti

El cuerpo técnico ya ha identificado las necesidades más urgentes para el invierno. La llegada de un delantero y un lateral izquierdo se considera la prioridad absoluta para dar a Spalletti la flexibilidad táctica que necesita. También se estudiará el fichaje de un centrocampista, aunque esa decisión dependerá en gran medida de los plazos de recuperación que prevean los servicios médicos tanto para Thuram como para Locatelli. Si sus regresos se retrasan, Carnevali podría verse obligado a buscar soluciones creativas en el mercado para garantizar que el centro del campo siga funcionando.

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Además de las incorporaciones, el club estudia reducir la plantilla para equilibrar las cuentas y hacer sitio a posibles fichajes. En el centro de entrenamiento de la Continassa existe la sensación de que el equipo cuenta actualmente con demasiados atacantes de banda. Gestionar esas salidas será tan importante como fichar, ya que desprenderse de jugadores sobrantes podría proporcionar el pequeño margen económico necesario para incorporar a los principales objetivos de Spalletti antes de que el mercado cierre a finales de enero.