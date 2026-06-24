El centrocampista elogiado por Van der Vaart está a punto de firmar un contrato en Inglaterra

Gibson Yah podría haber jugado su último partido con el FC Volendam. Según el periodista Mounir Boualin, el centrocampista fichará por el Bristol City de la Championship inglesa.

Según Boualin, el club ya acordó su traspaso este verano; su contrato con el Volendam, recién descendido, vence en 2027 con opción a un año más.

El jugador, de 22 años, está a punto de acordar su fichaje y, si supera el reconocimiento médico, firmará por varias temporadas con el equipo que el curso pasado terminó en la zona media de la tabla.

Llegó al Volendam la temporada pasada procedente del filial del FC Utrecht y, pese a su buen rendimiento, no evitó el descenso del club a la Keuken Kampioen Divisie.

Tras militar en el Ajax entre 2014 y 2022 sin consolidarse, fichó por el FC Utrecht. Ahora, cuatro años después, afronta su primera experiencia en el extranjero.

Se desconoce el monto del traspaso que recibirá Volendam; Transfermarkt valora al centrocampista nigeriano en 1,3 millones de euros.

Rafael van der Vaart lo elogió en Voetbal International: «Tiene todo para llegar a la élite». Hans Kraay junior coincidió y Andries Jonker recomendó a Ajax, PSV y Feyenoord seguir de cerca al mediocampista de 1,93 m.