El centrocampista del Telstar, Cedric Hatenboer, llama la atención de un club de la Eredivisie

Según De Telegraaf, casi todos los equipos de la parte alta de la VriendenLoterij Eredivisie siguen a Cedric Hatenboer. También el PSV, actual campeón, quiere fichar al centrocampista de 21 años del Telstar.

Telstar puede ficharlo de forma definitiva al final de esta temporada procedente del Anderlecht por unos 2 millones de euros, cifra récord para el club de Velsen-Zuid.

Transfermarkt valora al jugador en solo 1 millón, pero su progresión podría reportar plusvalías al Telstar. En enero de 2025 el Anderlecht pagó más de 2,5 millones al Excelsior por su fichaje.

Bajo la dirección de Anthony Correia, Hatenboer ha destacado en su cesión al Telstar y ya atrae el interés de varios equipos de la parte baja de la Eredivisie.

Según Jeroen Kapteijns, clubes como Sparta, FC Twente, sc Heerenveen, PSV, AZ y FC Utrecht también le siguen.

Tiene contrato con el Anderlecht hasta 2029, pero todo indica que seguirá en la Eredivisie.

El Utrecht, próximo destino de Correia, podría ser una opción interesante. Hasta ahora, Hatenboer ha jugado 1.174 minutos en quince partidos oficiales con el Telstar y ha dado dos asistencias.