Marruecos también ha ganado su segundo partido de la fase de clasificación para la Copa África. Este martes, en Bloemfontein, Sudáfrica, se impuso por 0-2 a Lesoto. El combinado marroquí ya había logrado antes una victoria por 2-0 sobre Gabón.

El centrocampista del Feyenoord Oussama Targhalline disputó los 90 minutos ante Lesoto. También fueron titulares Ismael Saibari y Noussair Mazraoui. El delantero del Ajax Abdellah Ouazane debutó contra Gabón, pero esta vez no formó parte de la convocatoria.

Marruecos fue el equipo dominante en la primera parte, aunque tardó un poco en llegar el gol inicial. Brahim Díaz marcó poco antes del descanso. No fue hasta el minuto 82 cuando Azzedine Ounahi dobló la ventaja.

Targhalline, en particular, causó una gran impresión en el centro del campo marroquí. De los 136 pases que dio, 135 llegaron a su destino. Una precisión de pase de nada menos que el 99 por ciento. Además, el jugador del Feyenoord fue el futbolista con más contactos con el balón, con 145, y ganó numerosos duelos individuales.

Marruecos ha comenzado, por tanto, bien la fase de clasificación, con seis puntos en dos partidos. Níger tiene tres puntos, mientras que Lesoto y Gabón siguen sin puntuar. Los dos primeros de cada grupo de clasificación se clasifican para la Copa África del próximo año en Kenia, Uganda y Tanzania.

Para Marruecos, la lucha por un billete para la Copa África continuará en noviembre. Entonces disputará dos partidos contra Níger.