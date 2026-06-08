El centrocampista del FC Utrecht, Zidane Iqbal, quiere inspirar a los niños en el Mundial: «Es realmente posible»

Este verano, pese a una temporada decepcionante, Zidane Iqbal juega en la Copa América con Irak. El centrocampista del FC Utrecht busca inspirar a una nueva generación, según declaró a The Athletic.

Sin embargo, su temporada en el Utrecht no fue fácil: una lesión de rodilla le retrasó el debut y, tras recuperarse, quedó fuera de los planes del entonces técnico Ron Jans, por lo que jugó con el Jong Utrecht en la Keuken Kampioen Divisie.

Sin embargo, este verano disputará el Mundial con Irak, país de su madre, que regresa a la cita tras 40 años de ausencia. Un neerlandés ha sido clave: René Meulensteen.

El exentrenador del Manchester United, ahora asistente del seleccionador Graham Arnold, aportó su experiencia en la fase de clasificación. «Solo le di las gracias», afirma. «Nos transmitió lo que aprendió en las eliminatorias australianas».

El mediocampista, formado en la cantera del Manchester United, busca rendir en el campo y, además, inspirar: «Los nuevos jugadores nos admirarán porque lo hemos conseguido, y así se transmite de generación en generación. Espero que en Irak se convierta en la norma clasificarse para el Mundial».

«Muchos niños —iraquíes, asiáticos, árabes— ven el Mundial y piensan: ¿puedo hacerlo yo también? Espero que me vean y se den cuenta de que sí se puede. Es realmente posible». Al decir esto, también recuerda su propia infancia.

«De niño no tenía a nadie a quien admirar», añade. «Si ves a alguien que se te parece, que lleva tu mismo peinado, habla tu idioma y come lo mismo en casa, te identificas más».

Irak está en el Grupo I con Noruega, Francia y Senegal, pero Iqbal no se intimida: «Francia tiene todo que perder; nosotros jugamos sin presión».

Antes, Irak jugará un amistoso contra Venezuela. El 17 de junio debutará en el Mundial tras 40 años, enfrentando a Noruega.