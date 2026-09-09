Marcos Llorente se siente como en casa en Anfield. El centrocampista del Atlético de Madrid marcó este miércoles contra el Liverpool (2-1) su quinto gol en el estadio de los Reds, con lo que firma un récord muy especial.

Llorente necesitó algo más de un cuarto de hora para adelantar al Atlético. El español aprovechó el espacio en la defensa del Liverpool, se marchó de Milos Kerkez y cruzó el balón con sangre fría ante Alisson Becker para hacer el 0-1.

Con su quinto gol, ya es el máximo goleador histórico en Anfield en la era de la Liga de Campeones. Hasta este miércoles estaba empatado con cuatro tantos con Karim Benzema, que visitó el estadio con frecuencia con el Real Madrid.

La actuación de Llorente es especial, porque de todos los clubes en la era de la Liga de Campeones solo el Real Madrid (ocho goles) logró marcar más veces en Anfield que Llorente.

Llorente también marcó dos veces en los octavos de final de 2020, sentando así las bases de la victoria por 2-3 y de la eliminación del Liverpool. La temporada pasada también vio puerta en dos ocasiones, cuando el Atlético perdió por 3-2 en la fase de liga.

Con sus cinco goles iguala a PSV, Paris Saint-Germain y Benfica. El conjunto de Eindhoven debe sobre todo esa gran actuación a la temporada pasada, cuando el equipo del entrenador Peter Bosz ganó allí de forma brillantísima por 1-4.

Lo que hace aún más llamativa la estadística de Llorente es que no es precisamente conocido por ser un goleador. En 59 partidos de Liga de Campeones ha marcado 10 goles, la mitad de ellos en solo tres encuentros en Anfield.

Llorente podrá disfrutar de unos días libres durante el próximo parón de selecciones. El diestro de 31 años, que el pasado verano se proclamó campeón del mundo, anunció recientemente que deja la selección.



