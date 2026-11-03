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El centrocampista del Arsenal Martin Zubimendi está dispuesto a buscar una salida del Emirates Stadium cuando se abra el mercado de fichajes de invierno para intentar relanzar su carrera en el club, que se ha estancado. Siete clubes importantes de Europa, entre ellos Real Madrid y Barcelona, además del Chelsea, rival del Arsenal en la Premier League, han sido informados de que el jugador estaría disponible.

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El centrocampista español busca un nuevo comienzo

Según TEAMtalk, Zubimendi ha decidido plantearse una salida cuando se reabra el mercado, después de una etapa frustrante en el norte de Londres. Fichado en 2025 por 60 millones de libras en medio de una fuerte competencia por hacerse con él, se esperaba inicialmente que el internacional español, que acumula 30 partidos con la selección, fuese el eje del centro del campo de Mikel Arteta. Sin embargo, el centrocampista ha ido perdiendo protagonismo durante el último año y todavía no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada.

Los grandes clubes europeos siguen su situación de cara al invierno

El medio señala que el Atlético de Madrid se ha sumado a sus rivales nacionales, el Real Madrid y el Barcelona, entre los clubes que han mostrado un firme interés en repatriar al centrocampista. También ha despertado un considerable interés en la Bundesliga: fuentes conocedoras de la situación revelan que tanto el Bayern de Múnich como el Borussia Dortmund han sido informados de que el exjugador de la Real Sociedad podría buscar una salida a comienzos del nuevo año.

En Inglaterra, intermediarios han hablado directamente con el Chelsea sobre su disponibilidad, mientras que el Liverpool, interesado en él desde hace tiempo, también ha sido informado de la situación. Aun así, se considera mucho menos probable que el club de Anfield entre en la puja en esta fase, dado que su anterior intento de ficharlo se produjo bajo un cuerpo técnico anterior.

La fuerte competencia en el centro del campo limita sus oportunidades

Según se afirma, la situación de Zubimendi en el Arsenal empeoró aún más tras la destacada llegada de Bruno Guimaraes en verano, que intensificó considerablemente la lucha por un puesto de titular en el centro del campo. Además, la decisión del cuerpo técnico de situar al canterano Myles Lewis-Skelly por delante de él en la jerarquía la pasada temporada ya había puesto de manifiesto su pérdida de protagonismo.

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El medio señala que la directiva del club es plenamente consciente del deseo del jugador de marcharse tras disputar unos discretos 67 partidos en todas las competiciones. Otras informaciones recientes indicaron que Arteta autorizará a regañadientes su salida, y un periodista afirmó el mes pasado que el español ya tiene como destino a uno de los clubes interesados cuando se abra el mercado de invierno.

La fórmula de la cesión requiere un análisis cuidadoso

El Arsenal se prepara ya para recibir propuestas formales en enero y podría plantearse autorizar una cesión inicial si las condiciones económicas satisfacen a todas las partes. Proteger su inversión inicial de 60 millones de libras sigue siendo fundamental para el Arsenal mientras evalúa los términos exactos de cualquier posible acuerdo con los clubes interesados. Para Zubimendi, la prioridad absoluta es jugar con regularidad mientras su etapa en Inglaterra se acerca a un final inesperado.