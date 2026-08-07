El centro Al-Majidiya: Cristiano Ronaldo lo buscó en el Manchester y lo encontró en el Al-Hilal de Arabia Saudí

En noviembre de 2022, el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, concedió una entrevista explosiva al periodista Piers Morgan, en la que arremetió contra su club de entonces, el Manchester United, lo que terminó con la rescisión de su contrato.

Entre lo que más molestó a Ronaldo en su entrevista estaba el mal estado de las instalaciones del club inglés, hasta el punto de que abandonó toda la "Premier League" para comenzar un viaje histórico en Arabia Saudí, junto al Al Nassr.

Y tres años y medio después de aquel paso, Ronaldo encontró lo que buscaba en el Manchester United, pero esta vez en la sede del rival tradicional, el nuevo Al Hilal, en la capital saudí, Riad.

El Al Hilal celebró este viernes un acto para inaugurar la nueva sede de entrenamiento del primer equipo, que lleva el nombre de "Centro Deportivo Al Majdiah", en la Universidad Princesa Nora bint Abderrahmán, en Riad.

El club saudí explicó que la inauguración del Centro Deportivo Al Majdiah tiene como objetivo desarrollar su infraestructura y proporcionar un entorno profesional integral que eleve el rendimiento de los jugadores y esté a la altura de las mejores prácticas mundiales en el ámbito de la preparación y recuperación de los deportistas.

El nuevo centro se extiende sobre una superficie que supera los 56.000 metros cuadrados, y cuenta con dos campos de césped, un centro integral para el rendimiento deportivo e instalaciones especializadas de recuperación.

Cuenta también con una clínica médica, salas de reuniones y conferencias, y una serie de instalaciones de apoyo diseñadas para proporcionar un entorno de trabajo profesional que respalde los aspectos técnicos, físicos y médicos del primer equipo, además de un complejo hotelero, una sede administrativa y un centro de prensa.

El club saudí publicó imágenes de la nueva sede, que mostraron la presencia de un mural con todos los títulos que el primer equipo ha ganado a lo largo de su historia, y otro con imágenes de esas conquistas, así como una piscina y un gimnasio.

El Al Hilal también reveló tecnologías que se utilizan por primera vez en los clubes de fútbol del reino, como la cámara de oxígeno de alta presión, la cinta de correr antigravedad, la sauna tradicional equipada con sal del Himalaya y la recuperación con luz roja.

El centro incluye también una sala de entrenamiento "hipóxico", que permite simular altitudes y distintas condiciones climáticas mediante el control del porcentaje de oxígeno, las temperaturas y los niveles de humedad, para ejecutar diversos programas de entrenamiento que simulen distintos entornos y climas.

El primer equipo del Al Hilal entrenará en este centro por primera vez este viernes, en el primer entrenamiento en la capital saudí, Riad, tras el regreso de la concentración externa en Austria.

Cabe recordar que el Al Hilal comenzará la nueva temporada el próximo viernes, cuando se enfrente al Al Faisaly, en la primera jornada de la Liga Roshn.