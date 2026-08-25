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Jeroen van Poppel

Traducido por

El Celtic regala el billete para la Champions League de una manera demencial

LASK vs Celtic
LASK
Celtic
Liga de Campeones Clasificación

El Celtic dejó escapar de forma increíble el martes por la noche un billete para la Champions League que parecía casi seguro. El campeón escocés defendía ante el LASK Linz un 3-0 de ventaja de la ida e incluso se puso 0-1 en el partido de vuelta, pero acabó cayendo por un contundente 5-1 tras la prórroga y tendrá que seguir en la Europa League.

Al principio, parecía que el Celtic no tenía nada de qué preocuparse. Callum McGregor abrió el marcador a mitad de la primera parte en Austria, por lo que en ese momento el LASK necesitaba cuatro goles para forzar al menos la prórroga.

Sin embargo, el equipo local se negó a darse por vencido y empató antes del descanso por medio de Moses Usor. Con ello, la misión seguía siendo enorme, pero el LASK mantuvo viva la esperanza de dar la sorpresa y salió con furia tras el descanso.

Robert Ljubicic firmó el 2-1 poco después de la reanudación y devolvió por completo la emoción. Cuando Samuel Adeniran marcó también el 3-1 unos diez minutos más tarde, el Celtic empezó a tambalearse de forma visible y la fe creció entre los austriacos.

El LASK siguió apretando después, pero tuvo que esperar mucho tiempo para encontrar el gol que forzara la prórroga. Llegó finalmente en lo más profundo del tiempo añadido, cuando el suplente Florian Flecker marcó de cabeza y, con el 4-1, hizo estallar la Raiffeisen Arena.

En la prórroga, la pesadilla para el Celtic se completó. Poco después del inicio de la segunda parte del tiempo extra, Adeniran probó desde muy lejos y el balón se coló por la escuadra inferior del palo largo: 5-1.

El delantero incluso tuvo después la posibilidad de completar su hat-trick cuando el LASK recibió un penalti. El portero Viljami Sinisalo mantuvo con vida al Celtic por unos instantes con una parada, pero no llegó una última escapatoria escocesa.

Así, el Celtic vio cómo una posición de partida cómoda se esfumaba por completo y tendrá que conformarse con disputar la Europa League. El LASK se clasifica por primera vez en la historia del club para la Champions League y es, tras Como (Italia) y Sabah (Azerbaiyán), el tercer debutante en la fase principal de esta temporada.

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