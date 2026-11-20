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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se dispone a vivir uno de los días más plácidos de su mandato en los últimos años. Cuando mañana sábado por la mañana comparezca ante los miembros de la Asamblea General del club blanco, no lo hará a la defensiva, sino como el presidente que tiene todas las cartas a su favor, dentro y fuera del terreno de juego.

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Tras un año lleno de presión y dudas, el ambiente ha dado un giro total en la Casa Blanca. El equipo vive un momento de auténtico impulso, la victoria en el Clásico ha devuelto la calma y la confianza, y el presidente llega a la reunión anual respaldado por un apoyo muy superior al que obtuvo en las últimas elecciones.

El periodista Héctor González reveló, en el programa El Larguero de la Cadena SER, que «el apoyo que tiene ahora Pérez es mucho mayor que el 65 % que obtuvo en las elecciones», y señaló que el buen rendimiento del equipo ha contribuido a calmar las aguas y a disipar muchas de las dudas que rodeaban al club.

Sin embargo, el respaldo que recibe Pérez no depende solo de los resultados del equipo. Hay otro asunto que une por completo al presidente con los socios del club: el caso Negreira, que se ha convertido en la cuestión central que toca la fibra de la afición del Real Madrid.

Los compromisarios del club piden al presidente que mantenga su postura firme y contundente en este caso, sin retroceder ni un solo paso, y que aproveche la buena relación que está construyendo con la UEFA para garantizar que el Barcelona rinda cuentas y sea sancionado si se demuestra su culpabilidad.

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Esta petición llega después de que se presentara la última parte de la investigación del caso y a la espera de una decisión clave a principios de 2027 , sobre si la causa será archivada definitivamente o pasará a juicio, una resolución que toda España aguarda con enorme expectación.

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Héctor González explicó que a los socios «les gusta» cómo habla Florentino Pérez del caso Negreira, porque su mensaje «llega al corazón de la afición del Real Madrid». Es una postura que comparten también los miembros de la Asamblea que acudirán a la reunión, quienes consideran que el presidente es su verdadera voz en esta batalla.

El respaldo no se limita al caso Negreira. También se extiende a las reiteradas críticas de Pérez a LaLiga y a su presidente, Javier Tebas, una postura que goza de amplia aceptación entre los compromisarios del club, convencidos de que el Real Madrid debe seguir siendo una voz firme en la defensa de sus intereses ante las instituciones del fútbol.

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La Asamblea General Ordinaria está convocada a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda, y en ella Pérez tendrá una nueva oportunidad de dirigirse a los socios y compartir su visión sobre la situación actual del club.

La reunión servirá para medir y reforzar el nivel de apoyo con el que cuenta el presidente dentro del club en esta nueva etapa, en una jornada en la que se abordarán los asuntos económicos y organizativos, además de las cuestiones externas que interesan a la afición madridista.

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Entre el caso Negreira, la relación con LaLiga y el futuro del club, Pérez afronta la reunión sabiendo que los socios no quieren de él un discurso diplomático y sosegado, sino que siga por el mismo camino: firmeza de puertas para dentro, confrontación de puertas para fuera y defensa del Real Madrid sin dar un paso atrás.