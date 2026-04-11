El caso Negreira ensombrece el Clásico... ¿Le hará el Real Madrid una guardia de honor al Barcelona?

A pocas jornadas del final, el tema del «pasillo de honor» resurge en la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. El empate 1-1 del Madrid ante el Girona ha complicado sus opciones de título.

El periodista Guillaume Porras Pérez avivó la polémica en «X» al señalar: «Si el Madrid pierde uno de sus tres partidos previos al Clásico y el Barcelona gana todos, podría haber una guardia de honor para el campeón».

El portal madridista Defensa Central lo tachó de «escándalo» y «falta de respeto» a la competición.

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Los madridistas creen que el Barcelona no lo merece, sobre todo por el caso Negreira, que ven como «la gota que colmó el vaso».

El club blanco afirma, según la web, que la relación entre ambos clubes se ha deteriorado por su postura oficial en el proceso judicial y exige una investigación profunda de los pagos sospechosos realizados durante años a Enríquez Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, que cesaron tras su salida del cargo.

Piden aclarar responsabilidades y suspender a los árbitros vinculados a ese círculo, pues la falta de una explicación concluyente alimenta las sospechas.

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El Barcelona responde que la campaña madridista busca perjudicarlo y reitera que los pagos fueron por asesoramiento legítimo, pidiendo que la justicia actúe sin demoras.

Aunque el pasillo de honor no es obligatorio, ambos clubes se lo han hecho mutuamente en el pasado.

Hoy, la tensión judicial y deportiva complica estos gestos, sobre todo en la previa del Clásico en el «Camp Nou».

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En el Madrid quieren que el caso Negreira se resuelva pronto para que el fútbol español recupere la confianza. El Barcelona, mientras tanto, busca sentenciar el título sin importar si hay pasillo o no.

La incógnita persiste: ¿se hará el pasillo o las tensiones lo impedirán? La respuesta podría marcar un desenlace dramático en una temporada ya caliente.