Para comprender toda la magnitud del disparate en el caso China contra Kylian Mbappe, repasemos una vez más qué desencadenó esta última espiral de indignación desatada. Antes de empezar a grabar un pódcast, Mbappe respondió en maquillaje a algunas de las preguntas habituales de las redes sociales. Entre ellas: ¿qué meme con tu cara te ha hecho reír más?

Para entenderlo, basta con saber que Mbappe no solo es un gran delantero, sino también un meme andante. Desde que comenzó su carrera en el AS Monaco, internet se burla de su aspecto y de determinados comportamientos suyos.

Han puesto la cabeza de Mbappe sobre personajes de las Tortugas Ninja porque, supuestamente, se parece a Donatello, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Su celebración con los brazos cruzados se comparte cuando alguien consigue hacer algo de lo más trivial (sacar la basura: ¡brazos cruzados de Mbappe!). Hay memes sobre su risa supuestamente maliciosa y otros que muestran una presunta mirada asesina suya.

Y luego están los memes de Mbappe como dictador.

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Aluden a que, en el campo, a veces se muestra algo autoritario y da demasiadas órdenes a sus compañeros. Mbappe ha crecido con esos memes, los conoce y ya se ha reído públicamente de ellos en muchas ocasiones.

Así que, cuando le preguntaron —por cierto, ya en marzo de 2026— qué meme con su cara le hacía reír más, respondió entre risas: «Hay muchos. El que más me ha hecho reír es un vídeo en el que pusieron mi cara sobre el cuerpo de, creo, un dictador chino. Lo uso a menudo con mis amigos cuando jugamos a la PlayStation».

Cancelaron a Kylian Mbappe por reírse de sí mismo

Por tanto, el régimen chino no canceló a Mbappe y a LaLiga española porque Mbappe llamara dictador a un dictador chino hace medio año. Lo cual ya habría sido bastante grave. Mbappe ha provocado una crisis diplomática de cierta envergadura por reírse de sí mismo. Eso hace que todo este asunto sea aún más triste y revelador.

Si Mbappe y el Real Madrid se disculpan ahora ante el pueblo chino por unas «declaraciones irreflexivas» de la superestrella, el sentido común no es el único que se pregunta: ¿por qué, exactamente? Y uno vuelve a desearle más cerebro y algo de columna vertebral al presidente de la liga española, Javier Tebas, que ha reprendido públicamente a Mbappe y se ha arrastrado ante los socios publicitarios chinos.

El caso Mbappe revela menos de lo que podría parecer en un principio sobre cómo tratan los regímenes autoritarios la ironía y las supuestas críticas: la reacción de China a las palabras de Mbappe puede ser completamente desmesurada incluso para los estándares chinos. Pero quien de verdad se haya sorprendido probablemente también crea que la censura de internet en China sirve para proteger a los menores.

El caso Mbappe, una lección sobre la cultura de la indignación

El caso Mbappe es, más bien, una lección sobre la cultura de la indignación que se extiende por todas partes, en la que hace tiempo que dejó de importar qué fue exactamente lo que nos indignó hoy. Lo importante es que alguien tenga que dar explicaciones, que alguien tenga que disculparse, que nosotros nos hayamos indignado.

Y mientras Mbappe ha perdido en este caso acuerdos publicitarios por valor de 6,5 millones de euros y la liga española corre el riesgo de perder hasta 400 millones de euros, los dirigentes le transmiten al pueblo chino (por supuesto, sin más contexto, porque las bromas, incluso las supuestas bromas, sobre el gran líder Mao Zedong son tabú) que ha sido gravemente ofendido en su conjunto. Por un futbolista que, en realidad, solo se rio de una broma cruel a su costa.

Así son las cosas cuando uno se mete en la cama con quien no debe

Que Mbappe tenga que disculparse por eso es grotesco. Que el Real Madrid y, sobre todo, Tebas participen en ello es vergonzoso. En lugar de pensar qué provocó realmente esa indignación y cómo podrían calmar de nuevo a la otra parte, que no deja de elevar el tono, se inclinan ante un régimen autoritario.

Pero así son las cosas cuando uno se mete una y otra vez en la cama con quien no debe. Quien hace negocios con regímenes autoritarios paga un precio. En el fútbol no es distinto de la política.

Esto también debería servir de advertencia a clubes como el Bayern de Múnich. Puede que el club más laureado de Alemania haya dejado expirar su asociación con Qatar y, más tarde, también el patrocinio de Ruanda tras las protestas de los aficionados. Sin embargo, sus responsables no dieron la impresión de haber entendido realmente por qué se habían producido aquellas protestas.

Quien acepta de buen grado dinero procedente de esas asociaciones debe saber que, tarde o temprano, ya no se tratará solo de patrocinio. También se tratará de qué imágenes pueden publicarse y qué declaraciones no pueden hacerse.

En este país, los cortos de miras, sobre todo los de derechas, suelen recurrir al término «cultura de la cancelación» cada vez que alguien contradice sus peroratas simplistas. Aquí, sin embargo, puede verse lo que la cultura de la cancelación puede significar realmente: el Real Madrid y LaLiga abandonan a su jugador más importante y ceden a la presión de un régimen autoritario.

Cómplices de la propaganda china

Y no es la primera vez: el Real Madrid ya eliminó en agosto de 2026, sin dar más explicaciones, una publicación en redes sociales en la que lamentaba la muerte de las víctimas de las devastadoras inundaciones en Nepal y el Tíbet. Repitámoslo: una publicación que llamaba la atención sobre el sufrimiento de las personas tras una catástrofe natural.

Pero, incluso ahí, los dirigentes chinos vieron al parecer una toma de posición política: China no reconoce al Tíbet y el régimen cancela toda la región en la medida de lo posible. Pero un club que actúa como el Real Madrid, y el Real Madrid no es un caso aislado, pasa de ser socio comercial a convertirse en cómplice de su propaganda.