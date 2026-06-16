El caso de Vinicius se repite... Un nuevo sospechoso detenido por la policía

La policía española detuvo a un joven aficionado del Atlético de Madrid por insultar racialmente al delantero brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, antes del partido contra el Barcelona en el estadio Riad Air Metropolitano.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los hechos, grabados por una cadena de televisión brasileña, se difundieron en redes sociales, según informa el diario AS.

Según la misma fuente, el joven, que vestía una camiseta del Atlético, le gritó “chimpancé” y “mono” al jugador del Real Madrid, quien no participaba en el partido.

La policía investiga el incidente.

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El detenido, de 27 años, fue localizado por la Brigada de Información de la Policía Nacional de Madrid y Valencia, según confirmaron a «Mundo Deportivo».