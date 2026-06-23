Aunque el Atlético de Madrid ha amenazado con denunciar al Barcelona por contactar con Julián Álvarez, la FIFA no puede intervenir: ambos clubes pertenecen a la misma Federación Española de Fútbol, como ya ocurrió con Griezmann en 2019.

Tras la victoria de Argentina, Álvarez declaró que «el traspaso es lo mejor» para cumplir su «sueño», lo que confirmó su deseo de dejar el Atlético. Estas palabras llevaron al club a valorar denunciar al Barça por contactar con el jugador, pese a que tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones.

Sin embargo, la FIFA no puede intervenir aunque el Atlético recurra a ella, según «Mundo Deportivo». El Reglamento sobre el estatuto y los traspasos de los jugadores señala que los movimientos entre clubes de una misma federación se rigen por sus normas, y como ambos pertenecen a la RFEF, el caso queda en manos de esta.

El art. 18 del Reglamento de la FIFA exige notificar por escrito al club actual antes de negociar con el jugador. Además, se impide el contacto directo con el futbolista, salvo en los últimos seis meses de su contrato, y cualquier incumplimiento puede acarrear duras sanciones si se demuestra mediante un documento.

Es el mismo caso de Griezmann

Es un caso similar al de Antoine Griezmann en 2019: el Atlético denunció al Barcelona ante la Federación Española, la FIFA no intervino y el club catalán pagó solo 300 euros de multa.

La Comisión de Competición española no probó que Griezmann hubiera fichado por el Barcelona mientras su contrato con el Atlético seguía vigente, pero sí concluyó que el club azulgrana había iniciado las negociaciones sin notificación previa por escrito. No obstante, no calificó la infracción como «grave», ya que las conversaciones comenzaron en mayo, después de que el jugador anunciara su deseo de marcharse.

¿Cuándo interviene la FIFA?

La FIFA solo actúa si el jugador incumple su contrato; entonces podría sancionar al club que lo incitó, incluso con la prohibición de fichar durante dos periodos.

Álvarez está en un “período de protección”: firmó en 2024 por tres años (hasta 2027), así que, al tener menos de 28 años, cualquier incumplimiento expondría al nuevo club a dos mercados sin fichajes.

Sin embargo, Álvarez no quiere romper el contrato, pues debería indemnizar al Atlético por los años restantes y cumplir una suspensión de cuatro meses con su nuevo club, sanción que no afectaría a sus convocatorias con Argentina.