Abdoulaye Camara todavía no ha encontrado su sitio en el Ajax. El centrocampista, llegado el pasado verano cedido por el Udinese, apenas está teniendo minutos en el Jong Ajax, pese a las altas expectativas que se generaron con su llegada. El entrenador Carlos García explica a ESPN por qué el francés de 18 años debe conformarse por ahora con un papel de suplente.

El Ajax incorporó a Camara el pasado verano en calidad de cedido procedente del Udinese y, según De Telegraaf, pactó además una opción de compra de aproximadamente catorce millones de euros. El internacional francés en categorías inferiores, formado en el Montpellier, estaba considerado un gran talento y ya había debutado con el primer equipo del club italiano. En Ámsterdam le veían como un mediocentro defensivo moderno y con mucho potencial.

De momento, el público del Jong Ajax ha podido ver muy poco de esas cualidades. Camara ha disputado hasta ahora solo 24 minutos, repartidos en dos partidos. Ante el Helmond Sport entró siete minutos desde el banquillo, mientras que el viernes por la noche tuvo diecisiete minutos de juego ante el VVV-Venlo.

Según García, la falta de minutos se debe sobre todo a la adaptación al estilo de juego de Ámsterdam. "Viene del Udinese, donde juegan de una determinada manera. Nosotros aquí tenemos nuestro propio sistema y debe acostumbrarse a lo que le pedimos exactamente", cuenta el entrenador a ESPN.

"Lo está haciendo bien en los entrenamientos, pero eso también vale para otros jugadores. Estamos contentos con él y ya se ha adaptado al equipo, al club y a sus compañeros. Es un proceso".

Según García, sobre todo las exigencias específicas que el Ajax plantea a un mediocentro defensivo son un punto importante de atención. "En nuestra manera de jugar, el número 6 es muy importante con el balón. Es bueno en otros aspectos del juego, pero todavía tiene que aprender cómo liberarse y reconocer cuándo es el hombre libre", explica el técnico. "Estamos trabajando eso con él de forma individual, tanto en el campo como con vídeo. Es cuestión de tiempo que lo domine".

Cuando llegó al Ajax, Camara fue comparado por sus cualidades físicas con grandes nombres como Patrick Vieira, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. También llevó con frecuencia el brazalete de capitán tanto en las categorías inferiores de Francia como en el Udinese Primavera. Sin embargo, García no quiere pronunciarse sobre hasta dónde puede llegar finalmente el centrocampista de 18 años. "Eso es difícil de predecir en jugadores jóvenes. Pueden cambiar de una semana a otra, también porque mentalmente influyen muchas cosas".

"No puedo decir dónde está su techo, pero tiene muy buenas cualidades. Es un chico estupendo, está muy bien integrado en el vestuario, ayuda a los demás, trabaja duro y es humilde. No puedo decir nada negativo de él".