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Paulo Fonseca decidió dejar recientemente el Olympique de Lyon a mitad de temporada para irse al Sporting de Portugal. En unas imágenes difundidas por el Lyon se ve cómo el entrenador portugués comunica a sus jugadores que ha decidido aceptar la oferta del club lisboeta. El capitán del Lyon, Corentin Tolisso, tomó la palabra y dejó claro que la noticia no le había gustado.

En los días previos al anuncio de su marcha, ya estaba más o menos claro que Fonseca se iría al Sporting. El domingo 1 de noviembre, el Lyon ganó 2-0 al SCO Angers y él dirigió por última vez a Les Gones.

Tolisso marcó el 2-0 en los últimos minutos y celebró su gol lanzándose a los brazos de Fonseca. El entrenador no pudo contener la emoción y, tras el partido, reconoció que había un interés concreto por él.

Al día siguiente del partido, Fonseca comunicó oficialmente su marcha a los jugadores. «La vida está llena de sorpresas», dijo a la plantilla. «Si hace una semana me hubierais dicho que hoy estaríamos teniendo esta conversación, me habría costado imaginarlo».

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«Pero, igual que vosotros, los entrenadores también recibimos ofertas. He recibido una de un club de Portugal. El club de mi infancia, debo decir. He decidido aceptarla».

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«Estoy lejos de Portugal», prosiguió el exdefensa de 53 años. «Llevo once años fuera de Portugal, mis hijos están allí, mi familia está allí. Me resulta imposible rechazarla», afirmó Fonseca.

Entonces tomó la palabra Tolisso. «Siempre nos dices: ‘No os rindáis, no os rindáis’. Pero hoy siento que eres tú quien renuncia a nosotros, así que es difícil aceptarlo. Aunque puedo entender que quieras irte a ese club».

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Cuando Fonseca dejó el Lyon, el club ocupaba la tercera posición de la Ligue 1. Perdió 2-0 ante el Stade Brest en el siguiente partido y ahora es quinto. El nuevo entrenador, Carlos Vicens, dirigirá al equipo por primera vez este sábado ante el Lille OSC.

Fonseca debutó con victoria como entrenador del Sporting el 7 de noviembre, con un triunfo por 1-0 ante el Moreirense. Pese a ello, el equipo de la capital, tercero en la clasificación, sigue a nueve puntos del líder, el FC Porto, una distancia que propició el despido de Rui Borges el mes pasado.