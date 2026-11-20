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Paulo Fonseca decidió recientemente dejar el Olympique de Lyon a mitad de temporada para marcharse al Sporting de Portugal. En unas imágenes difundidas por el Lyon, el técnico portugués comunica a sus jugadores su decisión de aceptar la oferta del club lisboeta. El capitán, Corentin Tolisso, tomó la palabra y dejó claro que la noticia no le había gustado.

En los días previos al anuncio de su marcha ya estaba más o menos claro que Fonseca se iría al Sporting. El domingo 1 de noviembre, el Lyon venció por 2-0 al SCO Angers y él dirigió por última vez desde la banda a Les Gones.

Tolisso marcó el 2-0 en los minutos finales y celebró el gol saltando a los brazos de Fonseca. El entrenador no pudo contener las emociones y, tras el partido, reconoció que había un interés concreto.

Al día siguiente del partido, Fonseca comunicó oficialmente su marcha a los jugadores. «La vida está llena de sorpresas», les dijo. «Si hace una semana me hubierais dicho que ahora estaríamos teniendo esta conversación, me habría costado imaginarlo».

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«Pero, igual que a vosotros, a los entrenadores también nos llegan ofertas. He recibido una oferta de un club de Portugal. El club de mi infancia, debo decir. He decidido aceptarla».

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«Estoy lejos de Portugal», continuó el exdefensa de 53 años. «Llevo once años fuera de Portugal, mis hijos están allí, mi familia está allí. Me resulta imposible rechazarla», afirmó Fonseca.

Entonces tomó la palabra Tolisso. «Siempre dices: “No os rindáis, no os rindáis”. Pero hoy siento que eres tú quien nos da por perdidos, así que es difícil aceptarlo. Aunque puedo entender que quieras marcharte a ese club».

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Cuando Fonseca dejó el Lyon, el club ocupaba la tercera posición en la Ligue 1. En el siguiente partido perdió por 2-0 ante el Stade Brest, por lo que ahora es quinto. El nuevo entrenador, Carlos Vicens, dirigirá al equipo desde la banda por primera vez el sábado contra el Lille OSC.

Fonseca debutó con victoria como entrenador del Sporting el 7 de noviembre, cuando su equipo derrotó por 1-0 al Moreirense. Pese a ello, los capitalinos, terceros en la clasificación, siguen a nueve puntos del líder, el FC Porto, una distancia que el mes pasado propició la destitución de Rui Borges.