Luciano Valente es un hombre satisfecho este domingo por la tarde tras la contundente victoria por 5-0 del Feyenoord sobre el FC Utrecht. El centrocampista vio a su equipo volver a mostrarse dominante y subrayó después del partido en ESPN que actuaciones así deben convertirse en la norma.

«Sienta muy bien que hayamos dado continuidad a lo de Zwolle», reaccionó Valente. «Esto es lo que queremos: ser dominantes. Ahora todavía es algo especial, pero tenemos que asegurarnos de que se convierta en algo normal en partidos así».

Según Valente, la actuación ante el Utrecht no fue necesariamente mejor que en el partido anterior. «Creo que jugamos de una manera similar. El Utrecht también estuvo bien con el balón en algunas fases, pero hoy fuimos tan dominantes, precisos e intensos que ganas un partido así con facilidad».

La victoria significó además que el Feyenoord por fin pudo sumar su primer triunfo en casa de la temporada. «Por supuesto, duele que antes hayamos dejado escapar puntos. Antes del partido aún hablamos de que ya era hora de conseguir los tres puntos en nuestro propio estadio, y lo hemos hecho de muy buena manera».

Valente también dejó su huella con su actuación ante el seleccionador Xavi, que estaba presente en la grada. El centrocampista no fue incluido en la convocatoria de la selección neerlandesa, mientras que su compañero Gjivai Zechiël sí recibió una llamada.

«Claro que estás decepcionado», dice Valente con sinceridad. «En el fondo tenía un poco la esperanza de estar, pero tengo que hablar con los pies y eso es lo que he hecho hoy».

Valente también se hizo notar desde los once metros ante el Utrecht. El centrocampista transformó un penalti, pero revela que en realidad no es el primer lanzador designado del Feyenoord.

Esa responsabilidad recae en el delantero Nacho Ferri, que ya había marcado. «Normalmente lo tira Nacho, pero me dijo: “Puedes tirarlo tú”. Se lo agradezco muchísimo. Y sí, por suerte entró».