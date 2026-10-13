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El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, ha hablado del notable cambio de energía en la plantilla mientras el equipo se prepara para una cita europea crucial. El centrocampista cree que la mejora de la resistencia física del equipo está directamente relacionada con el nuevo ambiente positivo que rodea al club esta temporada.

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Superar el desgaste mental del pasado

El Feyenoord se prepara para dar un paso más en su campaña europea, y Valente cree que la plantilla está en una posición mucho más sólida que hace doce meses.

El gigante de Róterdam ha mostrado destellos de brillantez últimamente, y Valente quiere asegurarse de que no se pierda ese impulso. Señaló que el ambiente pesado de la temporada anterior hacía que incluso las tareas más sencillas sobre el césped resultaran arduas. Sin embargo, el ambiente actual en De Kuip ha supuesto un soplo de aire fresco y permite a los jugadores exigirse más de lo que antes creían posible en situaciones de partido intensas. Se espera que esta evolución en el planteamiento del equipo sea un factor clave para afrontar un calendario cargado de compromisos nacionales y europeos.

En una rueda de prensa previa al partido, el capitán destacó cómo influye el estado mental de un futbolista en su rendimiento sobre el césped. «Creo que el año pasado también fue en parte una cuestión mental. A la larga, el fútbol es más que el propio juego. El año pasado fue muy duro en general; ahora hay mucha positividad. Eso también hace que sea más fácil correr», explicó a Voetbal International. Sus palabras subrayan la importancia del estado de ánimo en el vestuario de Giovanni van Bronckhorst, que busca volver a consolidarse como un equipo de peso.

Timber sabe bien que el fútbol es cíclico y que hay que proteger a toda costa esta racha de positividad. Subrayó que la verdadera prueba para este Feyenoord llegará cuando los resultados no le acompañen.

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Respeto ante el reto del Como

De cara al próximo encuentro, el capitán no se hace ilusiones sobre la dificultad del reto que tiene por delante.

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El centrocampista no tardó en elogiar la disciplina táctica que se ha convertido en una seña de identidad del juego del rival. «El Como es un equipo muy organizado, tiene mucha disciplina y, sobre todo, es un equipo muy unido, con algunos jugadores excepcionales. Promete ser un gran partido», señaló Timber. Su valoración apunta a que el Feyenoord tendrá que tener paciencia en la elaboración del juego y evitar caer en las trampas de una defensa bien trabajada. La presencia de «jugadores excepcionales» en las filas del equipo italiano significa que cualquier despiste podría castigarse de inmediato.

Pese al respeto mostrado a los visitantes, la atención sigue centrada en lo que puede hacer el Feyenoord para marcar el ritmo del partido.

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La confianza sigue intacta pese al tropiezo ante el Barcelona

La andadura del Feyenoord en la Champions League esta temporada no comenzó de la mejor manera, tras un duro encuentro contra el Barcelona.

El capitán recalcó que el equipo no siente una presión adicional por rendir simplemente porque ahora mismo tiene cero puntos en la clasificación del grupo. En cambio, quiere que la plantilla confíe en los métodos que tan buenos resultados le han dado en la competición nacional. «Siempre queremos sacar un resultado. Era así contra el Barça y lo es contra el Como. No sentimos que tengamos que hacerlo ahora solo porque tenemos cero puntos. Confiamos en nuestras propias fuerzas y volveremos a hacerlo mañana. Confío mucho en que entonces podamos sacar un resultado», concluyó.

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Esta actitud serena refleja una madurez creciente en las filas del Feyenoord, que busca compaginar la emoción del fútbol europeo con la frialdad necesaria para sumar puntos.