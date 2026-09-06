El AZ dio el domingo una continuidad perfecta a su gran arranque de temporada con una meritoria victoria por 2-3 en casa del sc Heerenveen. El capitán Jordy Clasie se mostró crítico con el juego en la primera parte, pero también ve que su equipo cuenta por la izquierda con una gran arma en la figura de Ro-Zangelo Daal.

«Creo que en la primera parte jugamos a un ritmo demasiado bajo», comenzó Clasie en ESPN. Tras el bonito gol inicial de Daal, que se metió hacia dentro y encontró la escuadra lejana, el AZ generó muy poco en ataque. El resultado fue un 2-1 en contra al descanso.

«Tanto con balón como sin balón tuvimos pocas rupturas al espacio. Fue todo muy estático y fácil de defender. Todo se quedó a medias. Y entonces sabes que en este tipo de partidos lo vas a pasar muy mal.»

En la segunda parte fue mucho mejor. «No fue perfecto, pero con el ritmo, la fe, que demostramos poder ser un equipo... También los chicos que entran tienen mucha calidad. Un bonito día, pero la primera parte no fue buena, eso está claro.»

Los suplentes Ayoub Oufkir y Valdemar Byskov desempeñaron un papel crucial en la victoria. Este último dio una magnífica asistencia a Mexx Meerdink en el gol del empate y Oufkir marcó el 2-3 en el tramo final.

Llamó la atención que el AZ fue mucho más peligroso por la izquierda que por la derecha. «Al final tienes que intentar ser peligroso por ambos lados», continuó Clasie. «Por supuesto sabes que Ro es el mejor de Países Bajos en el uno contra uno. Eso es lo que pienso.»

«El momento en el que busca el uno contra uno, el momento en el que inicia su acción... Creo que muy pocos laterales pueden defenderle en el uno contra uno. Su timing, ver cuándo el rival está a pie cambiado, en eso es muy bueno.»

«Nosotros lo vemos cada día en los entrenamientos, y prefieres no quedarte en un uno contra uno con él. Pero por el otro lado también tenemos que ser peligrosos por la derecha. Hoy fue menos así, pero ahí también tenemos calidad con Weslley, con Calvin (Stengs, ndr.) que entró... Al final depende de nosotros volvernos imprevisibles», concluyó el centrocampista de 35 años de Haarlem.



