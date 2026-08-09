Davy Klaassen recuerda con sentimientos encontrados el primer partido de la Eredivisie de la temporada. En su visita al PEC Zwolle, el Ajax tuvo muchas dificultades, pero aun así logró ganar por 0-2 gracias a los goles tardíos de Jorthy Mokio y Julian Brandt.

“Hoy no estuvimos tan bien como queremos estar”, comienza con realismo el capitán del Ajax en declaraciones a Cristian Willaert, de ESPN. “Muy poca sorpresa en nuestro juego. Hoy, igual que la semana pasada, te sales con la tuya. Pero no fue como queríamos.”

Klaassen admite, por tanto, que la tarjeta roja de Sherell Floranus ayudó a los ajacied a superar el punto muerto. “El juego de hoy fue claramente peor que en muchos partidos que habíamos jugado antes.”

Klaassen también valora claramente al PEC Zwolle por encima del FK Vojvodina y del Shelbourne FC, contra los que el Ajax jugó en las rondas previas de la Conference League. “Si lo comparo con Vojvodina y Shelbourne, el PEC Zwolle es simplemente mucho mejor”, fue su durísimo juicio sobre los rivales de Serbia e Irlanda.

El próximo jueves, el Ajax todavía tendrá que sentenciar definitivamente la eliminatoria de vuelta ante el Shelbourne, pero, a juzgar por sus declaraciones, Klaassen no espera demasiados problemas. El conjunto de Ámsterdam defiende una ventaja de 3-1.

En el partido de ida del pasado jueves contra el Shelbourne, el equipo de Míchel generó ocasión tras ocasión, pero el domingo ante el PEC fue muy distinto. Según Klaassen, la baja de Mika Godts influyó sin duda. “Nos faltó profundidad en el campo. También lo hablamos en el descanso: teníamos que meter más presión sobre su última línea mediante desmarques. Lo hicimos mejor en la segunda parte.”