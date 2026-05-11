El capitán del Ajax, Davy Klaassen, desata su frustración y se ensaña con Alex Kroes

Tras perder 1-2 contra el FC Utrecht, el Ajax cae al quinto puesto de la Eredivisie. El capitán Davy Klaassen admitió malestar:

«Si fallamos una o dos veces, puede pasar; pero si ocurre cada semana, algo no funciona. Así no basta, y punto. Lo más doloroso es la resignación de los aficionados», afirma Klaassen, según De Telegraaf.

«Si decimos que la primera parte no fue tan mala, eso lo dice todo. Si ese es el listón, estamos mal. Debemos volver a ponerlo más alto entre todos; jugar bien a ratos no es suficiente para el Ajax», añade.

Tras la jornada 33, Klaassen reconoce que los constantes cambios de entrenador no han ayudado: «En lo personal, despedir a los técnicos no es agradable; he trabajado bien con ellos y nos llevamos bien. Como grupo, también nos sentimos responsables. Además, quedó claro que no era solo culpa de los entrenadores».

El centrocampista culpa sin rodeos a Marijn Beuker y, sobre todo, a Alex Kroes. «No hace falta ser un genio para ver que la composición de la plantilla no cuadra. El equilibrio no es el adecuado. Ya lo sabíamos desde hace tiempo, pero ahora no podemos hacer nada al respecto. Solo en un periodo de fichajes puedes deshacerte de tus jugadores».

«Me falta de todo», dice Klaassen, frustrado. «Si se habla solo de calidad, parece que tenemos malos jugadores, y no es así. He vivido plantillas mucho mejores. La política de los últimos años nos ha llevado a esto».

«Es la temporada más dolorosa que he vivido como jugador del Ajax», afirma con tristeza. «El listón ha bajado mucho en los últimos años; ese no es el Ajax que conocemos. Hay que dar un paso adelante. Estoy decepcionado, pero no voy al club de mala gana: uno puede rendirse, pero debemos mejorar cada día».

Con Jordi Cruijff como nuevo director técnico, Klaassen confía en que todo mejore. «Quiere volver a encontrar el camino hacia arriba. Hemos hablado y coincidimos. Pero primero debemos ganar al sc Heerenveen; no clasificarnos para Europa sería tocar fondo».