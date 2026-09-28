El caos del City abre la puerta: Barcelona y Real Madrid siguen de cerca a la joya de América

El futuro del joven talento estadounidense Cavan Sullivan ha generado incertidumbre, ante las dudas que rodean al Manchester City, que alcanzó un acuerdo preliminar con el centrocampista del Philadelphia Union para incorporarlo a sus filas en 2028, en medio del interés del Real Madrid, el Barcelona y varios de los grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios.

El diario español "Sport" señaló que el acuerdo preliminar entre Sullivan y el City Football Group no se ha cerrado de forma definitiva, ante las repercusiones del caso legal que afronta el club inglés, a raíz de las 115 acusaciones que se le imputan y las posibles sanciones que de ellas podrían derivarse, lo que ha vuelto a abrir la puerta a las especulaciones sobre el futuro del jugador.

El Manchester City se movió pronto para cerrar el fichaje del talento estadounidense, adelantándose a grandes clubes, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Paris Saint-Germain, que siguieron de cerca la evolución del jugador, antes de alcanzar con él un acuerdo preliminar que contempla su incorporación al equipo en 2028, tras finalizar su contrato con el Philadelphia Union y alcanzar la edad legal para trasladarse a Europa.

Dan Segal, agente del jugador, habló sobre el futuro de su representado y elogió la posición del Manchester City, aunque no descartó que se produzcan cambios en el acuerdo, al afirmar: "El Manchester City es uno de los clubes más grandes del mundo, y lo que han construido no puede borrarse de la historia. Es cierto que hay un acuerdo previo con ellos sobre Sullivan, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir, y esperamos que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible".

Sullivan, que se acerca a los 17 años, goza de un interés creciente gracias a su notable evolución con el Philadelphia Union, después de ofrecer un nivel destacado que lo ha convertido en uno de los talentos emergentes más sobresalientes del fútbol estadounidense. También llamó la atención del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que lo siguió con la intención de darle una oportunidad con la selección absoluta, antes de disputar su debut internacional ante Perú, el pasado sábado, y jugar durante 62 minutos.

El joven centrocampista ha ofrecido cifras destacadas durante la presente temporada, con 7 goles y 5 asistencias, entre ellos 6 goles y 4 pases decisivos durante los meses de agosto y septiembre. Además, fue elegido en el once de la semana en las tres últimas jornadas, en indicios que reflejan la rapidez de su evolución pese a su corta edad.

Ante la falta de una resolución definitiva sobre su futuro, Sullivan sigue siendo objeto de interés del Real Madrid y el Barcelona, que vigilan su evolución, mientras el Manchester City espera que se aclare la situación en torno a su caso legal, en un momento en el que los resultados de este podrían afectar a sus planes futuros, entre ellos el acuerdo preliminar con el talento estadounidense.