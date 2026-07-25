El PSV ha perdido por 1-3 ante el Villarreal en el primer amistoso público de la pretemporada. Ruben van Bommel volvió al once del conjunto de Eindhoven tras casi un año de calvario por lesión, pero tuvo que ver desde el banquillo cómo su equipo era castigado tras el descanso por sus errores defensivos.

El conjunto de Eindhoven comenzó el partido con convicción. Alassane Pléa tuvo una ocasión a los dos minutos tras una gran acción y un buen centro de Sven Mijnans, y poco después Dennis Man también generó peligro sin superar al guardameta español.

Pasados algo más de diez minutos, el Villarreal se hizo por completo con la iniciativa. El exdelantero del Ajax Georges Mikautadze dispuso de tres grandes ocasiones en cuestión de minutos, pero el portero Matej Kovar evitó el gol en dos de ellas y vio cómo el siguiente intento se marchaba fuera.

La defensa del PSV siguió mostrando una enorme fragilidad. Kovar regaló el balón en la salida, Flamingo cometió un error y Mikautadze volvió a plantarse solo ante la portería, pero el Villarreal no supo aprovechar tantos regalos.

En el otro lado, el PSV apenas logró generar ocasiones elaboradas. Van Bommel encontró a Pléa con un centro desde la izquierda, pero el delantero se resbaló cuando iba a rematar, mientras que Man cabeceó por encima de la portería un libre directo sacado con rapidez justo antes del descanso.

Bosz dio entrada a Amir Bouhamdi tras el descanso por Van Bommel, pero el guion del partido no cambió en un primer momento. El Villarreal siguió fallando ocasiones y Kovar mantuvo con vida al PSV con varias buenas paradas, entre ellas una cuando Mikautadze volvió a presentarse solo ante él.

En el minuto 66 llegó por fin el merecido 0-1. Tras una pérdida de balón de Pléa, Mikautadze se escapó de la defensa del PSV, regateó a Kovar y marcó a puerta vacía. Seis minutos después, Thiam convirtió con facilidad un centro en el segundo gol español: 0-2.

Mauro Júnior devolvió inesperadamente al PSV al partido en el minuto 75 al castigar un error en la defensa del Villarreal. Sin embargo, la esperanza de una remontada se desvaneció en menos de un minuto, ya que, tras un nuevo fallo de Kovar, Cabanes estableció el 1-3 definitivo.

El PSV jugará el próximo miércoles el amistoso anual ante el FC Eindhoven, tras lo cual la próxima semana, el domingo, la temporada comenzará oficialmente con la Supercopa de los Países Bajos ante el AZ.