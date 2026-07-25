El caos defensivo condena al PSV en el amistoso ante el Villarreal

El PSV ha perdido por 1-3 ante el Villarreal su primer amistoso público de la pretemporada. Ruben van Bommel volvió al once del conjunto de Eindhoven tras casi un año de calvario por las lesiones, pero tuvo que ver desde el banquillo cómo su equipo fue castigado tras el descanso por sus errores defensivos.

El conjunto de Eindhoven comenzó el partido con convicción. Alassane Pléa tuvo una ocasión a los dos minutos tras una gran acción y un buen centro de Sven Mijnans, después de lo cual Dennis Man y Tygo Land también generaron peligro sin superar al guardameta español.

Pasados algo más de diez minutos, el Villarreal se hizo por completo con la iniciativa. El exdelantero del Ajax Georges Mikautadze dispuso de tres grandes ocasiones en apenas unos minutos, pero el portero Matej Kovar evitó el gol en dos de ellas y vio cómo otro intento se marchaba fuera.

La defensa del PSV siguió mostrando después una fragilidad enorme. Kovar regaló el balón en la salida, Flamingo cometió un error y Mikautadze volvió a plantarse solo ante la portería, pero el Villarreal no supo aprovechar tantos regalos.

En el otro lado, el PSV apenas logró generar ocasiones elaboradas. Van Bommel encontró a Pléa con un centro desde la izquierda, pero el delantero resbaló cuando iba a rematar, mientras que Man cabeceó por encima del larguero una falta sacada rápidamente justo antes del descanso.

Bosz dio entrada a Amir Bouhamdi tras el descanso por Van Bommel, pero el guion del partido no cambió al principio. El Villarreal siguió fallando ocasiones y Kovar sostuvo al PSV con varias buenas paradas, entre ellas una cuando Mikautadze volvió a quedarse solo ante él.

En el minuto 66 llegó por fin el merecido gol inicial. Tras una pérdida de balón de Pléa, Mikautadze se escapó de la defensa del PSV, regateó a Kovar y marcó el 0-1 a puerta vacía. Seis minutos después, Thiam convirtió con facilidad un centro en el segundo gol español: 0-2.

Mauro Júnior metió al PSV de forma inesperada de nuevo en el partido en el minuto 75 al castigar un error en la defensa del Villarreal. Sin embargo, la esperanza de una remontada se desvaneció en menos de un minuto, porque tras un nuevo fallo de Kovar, Cabanes estableció el 1-3 definitivo.

El PSV disputará el próximo miércoles el amistoso anual contra el FC Eindhoven, tras lo cual la temporada comenzará oficialmente el próximo domingo con la Supercopa de los Países Bajos ante el AZ.