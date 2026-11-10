¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
United States v Mexico - International FriendlyGetty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¿El candidato preferido de Ferguson? Mauricio Pochettino, dispuesto a llegar al Manchester United mientras el futuro de Michael Carrick está en el aire

Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino se perfila como uno de los principales candidatos a hacerse cargo del Manchester United, mientras la presión sobre Michael Carrick llega a un punto crítico. Según se informa, el exentrenador del Tottenham y del Chelsea estaría interesado en regresar a la Premier League si la directiva de Old Trafford decide hacer un cambio durante el parón de selecciones.

Anuncios

Pochettino, dispuesto a atender la llamada de Old Trafford

La situación del banquillo del Manchester United ha llegado a un punto crítico tras un caótico empate 4-4 ante el Aston Villa. Con el club en el 18.º puesto de la Premier League después de ganar solo uno de sus diez primeros partidos, la directiva está sometida a una enorme presión para actuar. Según se informa, Pochettino, que actualmente dirige a la selección de Estados Unidos, ha expresado su disposición a asumir el cargo si queda vacante. Su interés llega mientras la directiva del United evalúa si prescindir de Carrick antes de una exigente visita al Liverpool el 22 de noviembre.

Pese a su compromiso con la selección estadounidense hasta el Mundial de 2030, se cree que el contrato del argentino contiene cláusulas específicas que facilitarían su fichaje por un club europeo de élite. Según BBC Sport, Pochettino cuenta desde hace tiempo con la admiración de figuras influyentes en Old Trafford, entre ellas Sir Alex Ferguson. El legendario escocés ha respaldado al entrenador en varias ocasiones anteriores, al considerar que su planteamiento táctico y su trayectoria en el desarrollo de jóvenes talentos encajan a la perfección con la identidad del Manchester United. Sin embargo, hacerse con sus servicios obligaría al United a abonar una cláusula de rescisión valorada en aproximadamente 10 millones de dólares (7,4 millones de libras).

Carrick, al borde de la destitución tras una pésima racha

La etapa de Michael Carrick se ha torcido rápidamente desde que asumió el cargo de forma permanente en mayo. El club atraviesa su peor inicio de temporada en la competición nacional en cuatro décadas y se encuentra a solo un punto del último puesto. Está prevista en Mónaco una reunión crucial entre el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox para decidir su futuro. Aunque la reunión ya estaba programada, los desastrosos registros defensivos del equipo, que ya ha encajado 19 goles, han convertido el futuro del entrenador en una prioridad ineludible para la directiva.

La impresión dentro del club es que podría ser inminente una recomendación para destituir a Carrick. Las informaciones indican que Pochettino está abierto a trasladarse a Mánchester, pero no es el único candidato que se baraja. El United también ha estudiado alternativas de primer nivel como Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte y Eddie Howe. La directiva aún confía en que el equipo pueda terminar entre los cinco primeros esta temporada, pero reconoce que es necesario nombrar pronto a un entrenador para salvar la campaña. Si se produce un cambio, el club tiene previsto comunicarle la decisión a Carrick en persona, por respeto a su larga vinculación con el Manchester United.

Anuncios
Anuncios

Obstáculos económicos y cambios tácticos

Contratar a Pochettino implicaría algo más que abonar su cláusula de rescisión. El United también tendría que negociar una compensación por su equipo de colaboradores de confianza, incluido su asistente de larga trayectoria Jesus Perez. Este cuerpo técnico ha acompañado a Pochettino durante sus exitosas etapas en el Espanyol, el Southampton, el Tottenham, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, y le proporciona la estabilidad que necesita para implantar su sistema de presión alta. La posibilidad de incorporar a un equipo de trabajo tan consolidado resulta atractiva para un United que en las últimas semanas ha dado muestras de desorganización táctica y carencias físicas, lo que ha provocado críticas públicas de jugadores importantes como Bruno Fernandes y Lisandro Martinez.

Las próximas 48 horas serán decisivas para el rumbo del club. Aunque Carrick ha intentado mantenerse firme pese a los malos resultados, el peso de las estadísticas y la disponibilidad de un objetivo al que el club aspira desde hace tiempo, como Pochettino, podrían ser demasiado importantes para pasarlos por alto. El parón de selecciones ofrece una oportunidad poco habitual para que un nuevo entrenador evalúe la plantilla antes de que comience el exigente calendario invernal.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor