El «candidato ideal» no fichará por el Feyenoord

El Feyenoord vive una gran agitación por el debate sobre la composición de su junta directiva. El experto Mikos Gouka describe en el pódcast de fútbol del AD una creciente división en De Kuip. La posible llegada de Robert Eenhoorn aumenta las tensiones a varios niveles.

Gouka compara la situación con anteriores conflictos de gestión y habla de «una guerra de trincheras en la que cada uno defiende sus intereses».

Aun así, muchos sectores del entorno ven su nombre de forma positiva. «Para el público, los patrocinadores, las personas cercanas al club y quizá también la prensa, es el candidato ideal», afirma Gouka. «Sobre todo en combinación con Max Huiberts».

Sin embargo, Gouka asegura que Huiberts no fichará: «No quiere ser director técnico un año y quizá nunca más». Así, Giovanni van Bronckhorst aparece como principal candidato a ese cargo.

Eenhoorn, en cambio, aspira a director general. La clave es la postura del presidente del consejo de supervisión, Toon van Bodegom.

Gouka resume el dilema: «¿Se atreverá Van Bodegom a ignorarlo? ¿O le ofrecerá el cargo pese al riesgo de que Eenhoorn responda: “Tú eres el presidente del consejo, nos vemos en la reunión, pero aquí el que marca la política soy yo”».

Además, Gouka afirma que Van Bodegom busca un tercer mandato, algo inusual en el club. El influyente grupo «Amigos del Feyenoord» lo rechaza, pero aún no tiene mayoría en el consejo de supervisión.

Gouka concluye que el foco debe estar en otro aspecto: «Lo importante es que el Feyenoord consiga al mejor director general y al mejor director técnico, no a alguien que por casualidad caiga bien en un bando y mal en el otro».