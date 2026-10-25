El canal del Real Madrid enciende el Clásico con una presión temprana sobre el arbitraje

Faltan solo unas pocas horas para el inicio del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga con puntuación perfecta, tras vencer en las primeras 9 jornadas, aventajando en 6 puntos al Real Madrid.

Todavía se desconoce si el enfrentamiento del Clásico vivirá situaciones polémicas o transcurrirá con total tranquilidad.

Sin embargo, el canal del Real Madrid se ha adelantado a los acontecimientos, al considerar que el partido del Clásico no será normal en el aspecto arbitral.

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El diario Mundo Deportivo señaló que el canal del Real Madrid, a través del programa «Hoy jugamos», ejerció presión de forma temprana sobre el árbitro del Clásico, Martínez Munuera.

Los responsables del programa madridista dijeron: «No lo decimos por decir, sino que nos basamos en los datos y las estadísticas».

El canal del Real Madrid repasó y analizó imágenes de errores arbitrales anteriores cometidos tanto por Martínez Munuera, árbitro del Clásico, como por Iglesias Villanueva, responsable de la tecnología del videoarbitraje asistente.

Y añadieron al concluir sus declaraciones: «Nos referimos a una muestra que incluye cientos de partidos a lo largo de los últimos años, y no puede ser que el Real Madrid esté en el extremo totalmente opuesto al Barcelona en lo relativo a las decisiones arbitrales».