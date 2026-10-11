El Real Madrid logró una complicada victoria sobre el Villarreal por un gol a cero, en la octava jornada de LaLiga, pero el triunfo no evitó que se caldeara el ambiente dentro del club blanco, después de que la expulsión de Vinicius Junior acaparara los focos y desatara una amplia ola de indignación contra el arbitraje, en medio del temor por la ausencia de la estrella brasileña en el próximo Clásico.

Los hombres de José Mourinho sufrieron para perforar la ordenada defensa del Villarreal, pese a las ocasiones generadas por Kylian Mbappé, antes de que el equipo lograra descifrar el partido en el minuto 60, cuando Federico Valverde cedió el balón a Yan Diomande, que ejecutó un preciso disparo raso que acabó en la red, anotando su primer gol con la camiseta del Real Madrid, con lo que el equipo recortó la diferencia con el Atlético de Madrid a un solo punto.

Pero la alegría del conjunto blanco no fue completa, después de que el árbitro anulara un segundo gol marcado por Vinicius Junior tras un contraataque liderado por Jude Bellingham, después de la intervención de la tecnología del videoarbitraje, que detectó que el extremo brasileño tiró de forma intencionada del pelo de Nathan Saliba durante el inicio de la jugada.

El árbitro no dudó en anular el gol y expulsar al jugador, por lo que el Real Madrid completó los últimos minutos con diez futbolistas. La tensión aumentó después de que Vinicius estuviera a punto de enzarzarse con el árbitro Isidro Díaz de Mera, antes de que Antonio Rüdiger interviniera para calmar la situación.

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La decisión provocó una ola de críticas en los pasillos del club blanco, ya que el canal oficial del Real Madrid lanzó un duro ataque contra el arbitraje, preguntándose por los motivos de la intervención de la tecnología del vídeo en la jugada de la expulsión de Vinicius, frente a la no revisión de otras acciones que calificó de fuertes, entre ellas la entrada de Lee Kang-in sobre Valverde y una jugada en la que Dean Huijsen recibió un golpe con el codo.

También Aurélien Tchouaméni expresó su malestar tras el pitido final, al afirmar: "No entiendo lo que pasa con los árbitros y esta tarjeta roja". Mourinho no ocultó su enfado por las decisiones arbitrales durante todo el encuentro, mientras que informes de prensa españoles señalaron que decidió no acudir a la rueda de prensa posterior al partido, por temor a recibir una dura sanción de suspensión a causa de sus declaraciones.

Estos acontecimientos llegan en un momento delicado para el Real Madrid, que se prepara para disputar un difícil compromiso europeo ante la Roma, en medio de un ambiente cargado dentro del equipo, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

En cuanto a Vinicius, que vive un inicio de temporada turbulento, podría encontrarse ante un nuevo golpe, ya que la expulsión amenaza con dejarlo fuera del Clásico ante el Barcelona dentro de dos semanas, según la naturaleza de la sanción que se le imponga.

Y pese a que Mourinho celebró el gol de Diomande con sus jugadores, las miradas se dirigieron al final de la noche hacia la crisis de Vinicius, cuyas repercusiones podrían extenderse hasta uno de los partidos más importantes de la temporada.



