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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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El canal del Real Madrid ataca a LaLiga: permiten a nuestros rivales usar armas contra nosotros

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

El canal del Real Madrid dirigió duras críticas a los responsables de LaLiga, tras los errores arbitrales que se produjeron en el derbi ante el Atlético de Madrid, que terminó con la derrota del conjunto blanco por 1-2.

La cuenta de la red The Touchline publicó en el sitio X algunas declaraciones del canal del Real Madrid, que afirmó: "Lo único que nos falta ahora es que LaLiga permita a los rivales del Real Madrid disputar el partido contra nosotros con armas".

El canal del Real Madrid también anunció que ya no analizará los partidos, y añadió: "Hablar de tácticas o de fútbol ya no tiene sentido".

El canal merengue explicó: "Hay un trato diferente cuando se trata del Real Madrid. LaLiga y la Federación Española de Fútbol no permiten al Real Madrid competir. Tienen un plan".

Y subrayó: "Todo esto da ganas de vomitar. No les importa si la suciedad se esparce por todas partes, en la liga de Javier Tebas".

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